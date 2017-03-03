يواصل مهاجم تشلسي دييغو كوستا تقديم مستويات راقية في الموسم الحالي، الأمر الذي ساهم في احتلال فريقه لقمة ترتيب البريمييرليغ، بفارق مريح عن أقرب مطارديه.



وأحرز كوستا 16 هدفا في الدوري هذا الموسم، متخلفا وراء ثلاثي الصدارة أليكسيس سانشيز (أرسنال) وهاري كين (توتنهام) وروميلو لوكاكو (إيفرتون) بفارق هدف واحد.

ونشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية إحصائية، تشير إلى أن كوستا هو أفضل هداف في تاريخ البريمييرليغ فيما يتعلق بنسبة عدد المباريات التي أحرز فيها أهدافا.



وتشير الإحصائية إلى أن كوستا لعب 78 مباراة، أحرز أهدافا في 42 منها بنسبة 53.8%.

ويتفوق كوستا على مهاجم مان يونايتد السابق نيستلروي الذي سجل في 75 من مبارياته الـ 150 بالدوري بنسبة 50%. ويأتي مهاجم أرسنال الأسطوري تييري هنري في المركز الثالث بنسبة 48.1% (124 من أصل 258)، يليه مهاجم مانشستر سيتي الحالي سيرجيو أجويرو 47.3% (80 من أصل 169).