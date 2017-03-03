انتصر إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جرمان على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة برشلونة الإسباني في صراع رقمي بين اللاعبين قبل أيام من المواجهة المرتقبة بينهما يوم الأربعاء المقبل بملعب كامب نو في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.



ميسي هز شباك خيخون، ليسهم في فوز عريض للبارسا بنتيجة 6-1 في الجولة 25 من الليغا، كما ترك كافاني بصمة بتسجيل هدف أكد به تأهل فريقه لدور الثمانية لكأس فرنسا على حساب نيورت بنتيجة 2-0.



وواصل اللاعبان المعدلات التهديفية المميزة، حيث سجل ليو 36 هدفا في 36 مباراة بكل البطولات، بواقع 21 هدفا في الدوري، و10 بدوري أبطال أوروبا، و4 بكأس ملك إسبانيا، وهدف بكأس السوبر الإسباني.

أما النجم الأوروغوياني فحقق معدلا أفضل من نجم برشلونة، حيث سجل نفس عدد أهدافه 36 لكن في 35 مباراة، كما ذكرت شبكة ساكواكا.