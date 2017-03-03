احتفل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بإنجاز تاريخي مميز خلال مباراة فريقه أمام شالكة بملعب أليانز أرينا ضمن منافسات دور الثمانية لمسابقة كأس ألمانيا.



النجم الپولندي سجل الهدفين الأول والثالث في مرمى شالكة، ليصل إلى 200 هدف في مشواره مع الكرة الألمانية، حيث سجل 103 أهداف بقميص ناديه السابق بوروسيا دورتموند، و97 هدفا مع الفريق الپافاري في بطولات الدوري والكأس والسوبر الألماني.



واستعرضت شبكة «سكواكا» مسيرة روبرت ليفا في سبعة أعوام بألمانيا، حيث سجل 9 أهداف في الموسم الأول 2010/2011، ثم ارتفع المعدل التهديفي له إلى 30 هدفا في الموسم الثاني، و36 في الثالث، وتراجع إلى 28 و25 في الرابع والخامس، ثم قفز مجددا إلى 42 في الموسم الماضي، و30 هدفا حتى الآن في الموسم الجاري.