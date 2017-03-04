بعد تفوق تشلسي بفارق عشر نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تحولت الأنظار شيئا ما من المنافسة على اللقب إلى الصراع الشرس على إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وستسلط الأضواء بشكل كبير على المباراة المرتقبة بين ليفربول وأرسنال اليوم في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.

ويدخل في إطار المنافسة على المراكز الأربعة الأولى (المربع الذهبي) بجدول الدوري خمسة فرق لا يفصل بينها سوى خمس نقاط فقط، وذلك قبل 12 مرحلة من نهاية المسابقة، حيث يحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 53 نقطة يليه مان سيتي (52 نقطة) وأرسنال (50 نقطة) وليفربول (49 نقطة) ومان يونايتد في المركز السادس برصيد 48 نقطة.

وتأتي مواجهة اليوم بين ليفربول وأرسنال على ملعب «آنفيلد» في وقت لا يتمتع فيه أي من الفريقين بأفضل مستوياته، فقد حقق ليفربول الفوز في واحدة فقط من سبع مباريات بالدوري خاضها منذ بداية عــام 2017، كما حقــق انتصــارين فقــط خــلال آخــر عشــر مباريــــات لــه بكــل المسـابقــــات.

ولا يختلف حال أرسنال عن منافسه كثيرا، فقد تلقى الفريق ثلاث هزائم خلال آخر خمس مباريات له في كل المسابقات، منها الهزيمة الثقيلة أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 1-5 في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

مان يونايتد - بورنموث

ويستضيف مان يونايتد فريق بورنموث في افتتاح منافسات المرحلة.

ولم يتلق مان يونايتد أي هزيمة طوال 16 مباراة في الدوري، وتبدو انطلاقته مستمرة خاصة بعد تتويجه بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية إثر فوزه في النهائي على ساوثهامبتون 3-2 الأحد الماضي.

أما ليستر سيتي حامل اللقب فسيواصل المنافسة من أجل الابتعاد عن خطر الهبوط، عندما يستضيف هال سيتي صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وكان ليستر سيتي قد ابتعد بالفعل عن مراكز الهبوط بالفوز على ليفربول في أولى مبارياته بعد إقالة كلاوديو رانييري من منصب المدير الفني للفريق.

وفي مباريات أخرى يلتقي ستوك سيتي مع ميدلزبره وبيرنلي مع سوانزي سيتي وواتفورد مع ساوثمبتون، وويست برومويتش ألبيون مع كريستال بالاس.