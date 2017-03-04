رهن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي خططه لإبرام صفقات جديدة عقب نهاية الموسم الجاري بإمكانية احتلال الفريق أحد المراكز الأربعة الأولى بجدول البريمييرليغ.

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن كلوب يثق كثيرا في أنه يملك عناصر مميزة بصفوف الفريق، إلا أنه في الوقت ذاته، يدرك جيدا، أن عليه تدعيم الفريق بـ6 صفقات جديدة في حالة المشاركة بدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن على رأس هذه الصفقات المطلوبة، المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت هداف أولمبيك ليون، الذي حافظ على معدله التهديفي بتسجيل 20 هدفا على الأقل في 4 مواسم متتالية. وأشارت إلى أن لاكازيت يحظى أيضا باهتمام قطبي لندن أرسنال وتوتنهام، إلا أن التأهل لدوري أبطال أوروبا، سيجعل حظوظ إدارة الليفر أقوى لضم اللاعب.

كما قالت «ميرور» إن يورجن كلوب، يسعى أيضا لضم الغيني نابي كيتا لاعب لايبزيج الألماني، والذي يصنف كأفضل لاعب وسط في البوندسليغا هذا الموسم، رغم بلوغه 22 عاما.