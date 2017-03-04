أكد مدرب أرسنال أرسين فينغر ان مواجهة ليفربول اليوم ستكون فرصة لتصحيح مسار فريقه.

وقال المدرب الفرنسي: «من الأفضل لنا أن نركز على المباراة أمام ليفربول لأننا في الآونة الأخيرة لم نقم بعمل جيد في مثل هذه المباريات المهمة، مباراة ليفربول فرصة لنا ويجب أن نحاول العودة فيها».

وأضاف: «الفوز على ليفربول سيكون له عواقب إيجابية على ما تبقى من الموسم، لكن مواجهة كتيبة يورجن كلوب لن تكون سهلة خاصة أمام جماهيرهم حيث يلعب فريقهم بوتيرة جيدة».

من جهته، قال موقع «فور فور تو» ان فينغر نصح لاعبيه بألا يحلموا بالوصول إلى تشلسي في صدارة الترتيب العام للمسابقة.

وقال فينغر: «لكي تتغير الأمور، علينا أن نلعب بإيقاع استثنائي في النتائج، في الوقت الراهن الأهم هو أن نركز على قمة ليفربول بدلا من الحلم باللحاق بالبلوز».