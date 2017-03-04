رفع مهاجم مان سيتي سيرجيو أغويرو مستوى الضغط على إدارة ناديه الإنجليزي فيما يخص مستقبله وإمكانية رحيله أو بقائه الصيف المقبل.

وقد أشارت العديد من التكهنات في الأسابيع الأخيرة إلى إمكانية رحيل أغويرو بعدما بات اعتماد مدرب الفريق غوارديولا على المهاجم الجديد للفريق البرازيلي غابرييل خيسوس.

وقال أغويرو في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC «إنه شيء واحد سيقوله النادي، وآخر سيقومون بإخباري به».

وأضاف أغويرو «دائما أقول إنه في يونيو المقبل سيتحدد كل شيء، يمكن للنادي أي يقول أي شيء لكن في نهاية الموسم سوف يكون لهم لقاء معي».

واختتم «أريد البقاء ولكن الطريق طويل وبعيد جدا، لدي ثلاثة أشهر لتقديم أفضل ما عندي، وآمل أن نتمكن من تحقيق بعض الألقاب».