تزخر الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا بالنجوم الكبار، وربما ما يلهب حماس الجماهير هو اللاعب المهاري المراوغ، لذلك قام موقع «غول» العالمي بالتعاون مع «أوبتا» للإحصاء بنشر تقرير عن أفضل المراوغين في القارة العجوز.
1- إيدين هازارد - تشلسي: 118 مراوغة في 25 مباراة.
2- آلان سان ماكسيم - باستيا: 118 مراوغة في 25 مباراة.
3- نيمار - برشلونة: 108 مراوغات في 21 مباراة.
4- أداما تراوري - موناكو: 100 مراوغة في 19 مباراة.
5- ويلفريد زاها - كريستال بالاس: 93 مراوغة في 23 مباراة.
6- فيليبي أنديرسون - لاتسيو: 81 مراوغة في 24 مباراة.
7- أليكسيس سانشيز - أرسنال: 73 مراوغة في 25 مباراة.
8- فلوريان ثوفان - مرسيليا: 72 مراوغة في 27 مباراة.
9- عثمان ديمبيلي - بوروسيا دورتموند: 70 مراوغة في 21 مباراة.
10- ليونيل ميسي - برشلونة: 67 مراوغة في 22 مباراة.
11- أليخاندرو غوميز - أتالانتا: 66 مراوغة في 26 مباراة.
12- ميشيل أنطونيو - وست هام: 64 مراوغة في 25 مباراة.
13- رياض بودبوز - مونبلييه: 61 مراوغة في 22 مباراة.
14- ساديو ماني - ليفربول: 61 مراوغة في 23 مباراة.
15- رحيم ستيرلينغ - مان سيتي: 61 مراوغة في 23 مباراة.
16- جياكومو بونافينتورا - ميلان: 60 مراوغة في 19 مباراة.
17- بول بوغبا - مان يونايتد: 60 مراوغة في 24 مباراة.
18- سوسو - ميلان: 58 مراوغة في 26 مباراة.
19- نابي كييتا - ليبزيغ: 57 مراوغة في 20 مباراة.