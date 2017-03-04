كشف النجم الألماني مسعود أوزيل عن بعض المواقف التي جمعته بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عندما كانا في ريال مدريد، مؤكدا أن مورينيو احتد عليه في أحد المواقف ونعته بالجبان.

وقال صانع ألعاب أرسنال في كتابه الجديد الذي نشرت صحيفة «بيلد» الألمانية مقتطفات منه: «مورينيو كان غاضبا مني جدا في أحد المواقف، نظر إلي كما ينظر الملاكم لمنافسه في الحلبة وصرخ: هل تعتقد أن تمريرتين جميلتين هي كل شيء؟! يا لك من جبان!».

وأضاف: «ثم قالي لي، هل تعتقد أنك مميز جدا لدرجة أنني سأقبل بـ50% من مجهودك؟!.. لم أرد عليه، لكنه أضاف: هل ستستسلم الآن أيها الجبان؟ هل تريد الاستحمام بحمام دافئ وتضع شامبو على شعرك؟! هل تريد أن تكون وحيدا أم انك تريد أن تثبت لزملائك اللاعبين والجماهير قيمتك؟!».



وأضاف أوزيل ساخرا «أردت الاستحمام!». وأتم اللاعب في ختام حديثه في هذا الجزء: «كرهت مورينيو كثيرا في تلك اللحظة، لكن بشكل عام أنا أحترمه وأحبه».

غورديولا سبب انتقالي للريال

كما أكد أوزيل أنه كان قريبا من الانتقال إلى صفوف برشلونة في عام 2010، لكن عدم اهتمام مدرب النادي الكاتالوني في ذلك الوقت بيب غوارديولا بالحديث معه جعله يرفض هذه الخطوة ويفضل الانتقال إلى الغريم ريال مدريد.

ولعب أوزيل دور البطولة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2010 عندما كان في صفوف فيردر بريمن الألماني، ما جعله هدفا لأبرز الأندية الأوروبية، من بينهم برشلونة الذي كان أوزيل راغبا في الانتقال إلى صفوفه نظرا لموقف غوارديولا.

وقال الألماني: «كان أرسنال مهتما بالتعاقد معي بعد نهائيات كأس العالم، كذلك مان يونايتد وبايرن ميونيخ وبرشلونة وريال مدريد».

وأضاف «وكيل أعمالي جلس مع مسؤولي بايرن ميونيخ لمناقشة هذه الخطوة، والنادي تحدث معه عن خططه في كيفية استخدامي، الأمر نفسه حدث مع أندية أخرى كانت ترغب في ضمي».

وتابع «قبل سفري إلى برشلونة كنت مقتنعا بأنه سيكون فريقي الجديد، وكنت راغبا في الانضمام إليه، كان أفضل فريق في العالم يلعب كرة القدم.



لكن غوارديولا لم يحضر أي اجتماع معي ولم يتصل بي أو يراسلني، ولم يظهر أنه يريد التعاقد معي كذلك، لذلك تضاءلت بسرعة رغبتي بالانتقال إلى برشلونة وفضلت الانتقال الى ريال مدريد».