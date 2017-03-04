حصد نغولو كانتي لاعب وسط فريق تشيلسي، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي العام الماضي 2016، في حفل أقيم بالعاصمة الإنجليزية لندن.



وأقيم هذا الحفل لتكريم لاعبي ومدربي الأندية اللندنية، حيث نال كانتي الجائزة متفوقا على زميله دييغو كوستا، وثنائي توتنهام ديلي آلي وداني روز، ونجم أرسنال أليكسيس سانشيز.



أما مدرب تشلسي أنطونيو كونتي فحصد جائزة أفضل مدرب في 2016، رغم مرور 6 أشهر فقط على توليه مسؤولية البلوز.



كما نال ديلي آلي جائزة أفضل لاعب شاب، متفوقا على ثنائي أرسنال هيكتور بيليرين وأليكس أيوبي، بينما حصد الفرنسي هوغو لوريس حارس توتنهام الإنجليزي، جائزة أفضل حارس مرمى.



وتم منح النجم الإنجليزي المعتزل فرانك لامبارد، جائزة تقديرية لعطائه للكرة الإنجليزية في لندن، حيث توج بـ13 لقبا مع تشلسي، وبات الهداف التاريخي للنادي بتسجيل 211 هدفا في 648 مباراة.