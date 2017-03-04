توفي ريمون كوبا احد ابرز النجوم التاريخيين للكرة الفرنسية عن عمر 85 عاما اثر معاناة طويلة مع المرض، بحسب ما افاد مقربون منه أمس.

وقال صهره وليام بوشيه «لقد توفي في الساعة 8.15 بعد تدهور وضعه الصحي»، مشيرا الى ان اللاعب الذي احرز جائزة الكرة الذهبية الاوروبية عام 1958، كان قد «أدخل الى المستشفى الاحد الماضي».

وكان كوبا المتحدر من اصل پولندي واسمه الاصلي ريمون كوباشيفسكي لفت الانظار في صفوف انجيه قبل ان يلعب في ريمس من 1951 و1956، لينتقل بعدها الى ريال مدريد الاسباني خلال الحقبة الذهبية الى جانب الارجنتيني الفريدو دي ستيفانو.

وأحرز كوبا في صفوف النادي الاسباني كأس ابطال الاندية الاوروبية (دوري ابطال اوروبا حاليا) ثلاث مرات تواليا من 1957 الى 1959، بعدما خسر نهائي البطولة القارية في صفوف ريمس امام ريال مدريد عام 1956.

وخلال كأس العالم في كرة القدم 1958 في السويد، قاد كوبا المنتخب الفرنسي الى نصف النهائي قبل ان يخسر امام البرازيل 2-5. وفي العام نفسه، بات كوبا اول لاعب فرنسي يحرز جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في اوروبا، علما بأنه حل ثانيا ايضا عامي 1956 و1957 وثانيا عام 1959 في هذه الجائزة المرموقة.