أقصي المصنف اول الصربي نوفاك ديوكوفيتش من ربع نهائي دورة اكابولكو المكسيكية بخسارته امام الاسترالي نيك كيريوس، بينما بلغ الاسباني رافايل نادال نصف النهائي على حساب الياباني يوشيهيتو نيشيوكا.

وخسر الصربي المصنف ثانيا عالميا امام كيريوس 6-7 (9-11) و5-7 في مباراة استمرت ساعة و47 دقيقة.

وعاش ديوكوفيتش، الذي عانى قبل تخطي الدور الثاني على حساب الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو (4-6 و6-4 و6-4)، امسية صعبة امام الاسترالي (21 عاما)، وذلك في اول مواجهة بينهما.

وفي مباراة اخرى، تابع نادال المصنف ثانيا في الدورة والساعي الى لقبه الثالث فيها (بعد 2005 و2013)، مشواره الناجح وبلغ نصف النهائي بفوزه على نيشيوكا 7-6 (7-2) و6-3.

وكان نيشيوكا (86 عالميا) ندا قويا للاسباني المصنف اول عالميا سابقا، في المجموعة الاولى ولم يخسرها الا بشوط فاصل، واستولى على إرسال الاسباني الاول في المجموعة الثانية وتقدم 2-0 قبل ان يصحح الاخير الوضع وينطلق نحو الفوز.