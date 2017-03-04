يبحث برشلونة المتصدر عن متابعة نتائجه الجيدة محليا لتعويض خيبته القارية، فيما يحتاج ريال مدريد الى حل سريع لتدهوره الراهن عندما يخوضان المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ويلتقي برشلونة اليوم مع ضيفه سلتا فيغو العاشر بعد ساعتين من حلول ريال مدريد على ايبار السابع.

وحقق برشلونة خمسة انتصارات متتالية، رفعته الى الصدارة بفارق نقطة عن ريال الذي يملك مباراة مؤجلة مع فيغو.

وقدم برشلونة، صاحب اقوى هجوم في الدوري، اداء هجوميا جيدا مع الثلاثي الضارب الارجنتيني ليونيل ميسي، البرازيلي نيمار والاوروغوياني لويس سواريز.

ويستعد برشلونة لمواجهة الرد امام باريس سان جرمان الفرنسي في ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا، بعد خسارته الفادحة ذهابا 0-4 في باريس.

أزمة في الملكي

يبدو المشهد مختلفا لدى ريال مدريد، فبعدما قطع شوطا كبيرا نحو ربع نهائي دوري الابطال بتخطيه نابولي الايطالي 3-1، خسر 5 نقاط في آخر 3 مباريات في الليغا.

سقط لاعبو المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على أرض فالنسيا 1-2، ثم حققوا فوزا بشق النفس على ارض فياريال 3-2 بعدما تخلفوا 0-2 حتى الدقيقة 64.

وفي مباراة الاربعاء، تخلف ريال مجددا على ارضه امام لاس بالماس المتواضع 3-1 وبنقص عددي اثر طرد الجناح الويلزي غاريث بايل مطلع الشوط الثاني. وانتظر الملكي حتى اللحظات الاخيرة عندما أنقذه هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل الهدفين الثاني والثالث، ليخرج المضيف بأقل الاضرار الممكنة.

وأكد زيدان ان فريقه لن يبحث عن أعذار بعد طرد بايل المبكر في الشوط الثاني: «ما يمكننا من القيام به هو تحسين أدائنا. لسنا سعداء بالطريقة التي نلعب فيها».

وتابع: «هناك فترات في الموسم مثل هذه اللحظة. لم تجر الامور كما اشتهينا في المباريات الثلاث او الاربع السابقة، لكننا لن نبحث عن اعذار لدى الحكام».

وعن طرد بايل لاول مرة في مسيرته ريال منذ انتقاله في 2013 بمبلغ قياسي من توتنهام، قال زيدان: «لقد اعتذر. ليس سعيدا بالطرد». ورأى زيدان ان فريقه «اكد هذا الموسم انه يملك الشخصية ويمكننا تقديم الافضل. يجب ان نحسن تحديدا اداءنا في الشوط الاول من المباريات».

كما يلعب ليغانيس مع غرناطة، وفياريال مع اسبانيول.

وشدد اشبيلية الخناق على ريال مدريد بفوزه على ضيفه اتلتيك بلباو 1-0، وانفرد اتلتيكو مدريد بالمركز الرابع بتعادله مع مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 1-1 في ختام المرحلة الخامسة والعشرين.



ورفع اشبيلية رصيده الى 55 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد، مقابل 38 نقطة لاتلتيك بلباو الثامن. من جانبه، رفع أتلتيكو مدريد رصيده الى 46 نقطة، وتقدم بفارق نقطة واحدة على شريكه السابق ريال سوسييداد، مقابل 20 نقطة لديبورتيفو في المركز السابع عشر.