تشهد المرحلة السابعة والعشرون من الدوري الايطالي لكرة القدم لقاء قمة بين روما الثاني ونابولي الثالث اليوم في الافتتاح.

على الملعب الاولمبي في العاصمة، يسعى روما (59 نقطة) الى تجديد فوزه على نابولي (54 نقطة) بعدما هزمه في الذهاب في عقر داره 3-1، والتشبث بالمركز الثاني بفارق مريح من النقاط يؤهله للمشاركة مباشرة في مسابقة دوري ابطال اوروبا، بينما يتعين على صاحب المركز الثالث ان يشارك في الدور التمهيدي الثالث.

ويهدف روما الى تحقيق فوزه التاسع في آخر 10 مباريات والخامس على التوالي في البطولة المحلية قبل ان يواجه مضيفه ليون الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي المسابقة الاوروبية في التاسع من مارس.

من جهته، سيحاول نابولي تصحيح المسار بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية امام ريال مدريد، وامام اتالانتا، ويوفنتوس.

ويعول روما بشكل خاص على البوسني ادين دزيكو هداف الدوري (19 هدفا) والمصري محمد صلاح (9 اهداف) والبلجيكي راديا نيانغولان (9 اهداف ايضا) والارجنتيني دييغو بيروتي (7 اهداف).

والمفارقة ان هداف نابولي الذي استغنى في بداية الموسم عن الهداف الارجنتيني غونزالو هيغواين لصالح يوفنتوس، البلجيكي درايس مرتنز صاحب المركز الثاني في لائحة ترتيب الهدافين (16 هدفا)، صائم عن التهديف منذ ثلاثيته في مرمى بولونيا (7-1) في الرابع من فبراير.

ويلعب ايضا سمبدوريا مع بسكارا الاخير، وميلان السابع (47 نقطة) مع كييفو.

ألمانيا

يخوض بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في الاعوام الاربعة الاخيرة اختبارا سهلا نسبيا امام مضيفه كولن في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الالماني.

ويسعى رجال المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي الى تعويض سقوطهم في فخ التعادل امام كولن على ملعب اليانز ارينا في المرحلة السادسة ذهابا (1-1)، وقتها اوقف الضيوف الانطلاقة القوية للبافاريين بعد 5 انتصارات متتالية. وتنتظر بوروسيا دورتموند الثالث قمة قوية على ارضه امام ضيفه باير ليفركوزن الثامن.

ويواجه دورتموند منافسة قوية على المركز الثالث (40 نقطة) من هوفنهايم الرابع (38 نقطة) وهرتا برلين الخامس (37 نقطة)، وهو يدرك جيدا ان اي تعثر سيكلفه مركزه خصوصا وان الاول يخوض اختبارا سهلا امام اينغولشتات صاحب المركز قبل الاخير، ويحل الثاني ضيفا على هامبورغ الجريح غدا الأحد في ختام المرحلة.

وتبرز ايضا مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ العاشر مع شالكه الثاني عشر.

ويلعب ماينتس مع فولفسبورغ، وفيردر بريمن مع دارمشتات.

فرنسا

يخوض باريس سان جرمان حامل اللقب في الاعوام الاربعة الاخيرة ونيس، اختبارين سهلين في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي.

ويلعب باريس سان جرمان مع ضيفه نانسي السادس عشر، بينما يحل نيس ضيفا على ديغون الثامن عشر.

ويبدو ان المنافسة على اللقب انحصرت بين الثلاثي موناكو وسان جرمان ونيس، ويبتعد الاول عنهما بفارق 3 نقاط فقط.

ويأمل سانت اتيان في وقف هزائمه المتتالية عندما يحل ضيفا على باستيا التاسع عشر قبل الاخير.

ويلعب ايضا كاين الرابع عشر مع انجيه الثاني عشر، ومتز السابع عشر مع رين الثامن، ومونبلييه الثالث عشر مع غانغان العاشر.

كأس فرنسا

بلغ ليل الدور ربع النهائي من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه على برجيراك بيريغور احد فرق الهواة 2-1.

وضرب ليل موعدا مع موناكو.

وأوقعت قرعة ربع نهائي سان جرمان حامل اللقب مع افرانش (وطنية) المتواضع.

ويلتقي في باقي المباريات المقررة في 4 و5 ابريل المقبل، انجيه مع بوردو، وفريجوس سان-رافايل (وطنية) مع غانغان حامل لقبي 2009 و2014.