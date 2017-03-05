قلل بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مان سيتي من أهمية الجوائز الفردية التي يحصل عليها اللاعبون مثل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، مشددا في الوقت نفسه على أهمية البطولات الجماعية.

ورشح الفيلسوف كي يكون مدرب الشهر في البريمييرليغ ولاعباه غابرييل خيسوس وديفيد سيلفا كأفضل لاعبين عن شهر فبرايرالماضي.

وقال بيب في تصريحات نقلها موقع «فور فور تو»: مع كل احترامي، «ما المهم في أن تكون لاعب الشهر أو مدرب الشهر؟ بالنسبة لي لا يهم، صدقوني».

وأضاف المدرب الإسباني «سواء كان خيسوس لاعب الشهر أو لا، فأنا حزين، لأنه غير قادر على مساعدتنا، وبالتأكيد اللحظات التي لعبها معنا أفادنا فيها كثيرا، هذا ما أريد رؤيته كمدرب وكفريق».

وتابع «سبق وأن قلت كثيرا أني فزت بعديد الجوائز لأني دربت فرقا جيدة، وإذا كانت فرقا غير جيدة لم أكن لأفوز بذلك، هذا شيء غير مهم بالنسبة لي».

وواصل غوارديولا «لمشاهدة الفريق وروحه واللعب بشكل أفضل، اللاعبون يعلمون أن الأمر يعتمد على زملائهم، لا على أدائهم، فإذا قدم حراس المرمى أداء جيدا، فهذا ليس لأنفسهم بل للفريق، وإذا سجل المهاجمون أهدافا فهذا ليس لهم بل للفريق، وهذا ما يهم».

وأتم المدير الفني حديثه قائلا «عندما أسمع عديد المرات عبارة (دائما ما أحلم بالفوز بالكرة الذهبية)، إنها شيء سخيف ومثير للسخرية، بلا معنى، فالفوز بالبطولات يجعل الناس سعداء».