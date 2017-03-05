فشل مان يونايتد في انتزاع المركز الرابع في الدوري الممتاز بسقوطه في فخ التعادل مع ضيفه بورنموث 1 ـ 1 أمس في المرحلة المرحلة السادسة والعشرين.



وسجل لمانشستر الارجنتيني ماركوس روخو (23)، ولبورنموث الغامبي جوشوا كينغ (40 من ركلة جزاء).



ولم يستفد صاحب الأرض من النقص العددي في صفوف منافسه الذي اكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اندرو سورمان في الدقيقة 45 لنيله انذارين.



كما ان نجمه السويدي زلاتان ابراهيموڤيتش فشل في ترجمة ركلة جزاء في الدقيقة 72 اذ نجح الحارس الپولندي ارتور بوروك في صدها قبل ان تخترق الزاوية اليسرى للمرمى.



وتجمد رصيد مان يونايتد عند 49 نقطة، في المركز السادس المؤهل للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).



واتهم نجم مان واين روني لاعب بورنموث تايرون مينغز بعد ان وضع قدمه اليسرى على رأس زميله ابراهيموڤيتش قبيل نهاية الشوط الأول، ما دفع الأخير الى الرد بضرب مينغز بكوعه.



ولم ينذر الحكم كيفن فريند أيا من اللاعبين.



روني ينتقد مينغز بسبب «إبرا»



وقال روني لشبكة سكاي سبورت: «لا اعتقد ان الحكم رأى كيف داس تايرون مينغز على رأس ابراهيموڤيتش». واضاف: «في كرة القدم هذا خطأ. لن افعل ذلك أبدا.

فكل لاعب يحاول انتزاع الكرة، ولكن ان يحاول الدوس على رأس لاعب آخر فهذا خطأ».

وحقق ليستر سيتي بطل الموسم الماضي فوزه الثاني على التوالي بعد اقالة مدربه الايطالي كلاوديو رانييري وكان على ضيفه هال سيتي 3 ـ 1.



وفاز ستوك سيتي على ميدلزبره 2 ـ 0، وسوانزي سيتي على بيرنلي 3 ـ 2.



وخسر واتفورد أمام ساوثمبتون 4 ـ 3، ووست بروميتش البيون امام كريستال بالاس 2 ـ 0.



بدوره يحل مان سيتي صاحب المركز الثاني اليوم ضيفا على سندرلاند صاحب المركز الاخير في مباراة سهلة، وينوي السيتي تجنب أي مفاجأة حتى يتسنى لكتيبة بيب التمسك بالأمل الضعيف من اجل مطاردة المتصدر تشلسي، وفي مباراة اخرى يواجه توتنهام نظيره ايفرتون.



وقرر ماوريسيو بوكيتينو مدرب «السبيرز» تأخير قراره بشأن مشاركة مهاجمه المتألق هاري كين أمام التوفيز في البريمييرليغ اليوم إذ انه لا يريد المخاطرة باللاعب الذي يعاني من إصابة.



كما تحوم شكوك حول مشاركة المدافعين يان فرتونن، وتوبي ألدرفيريلد في المواجهة بينما يستمر غياب المدافع داني روز، ولن يتمكن إيريك لاميلا من المشاركة.

من جهته، أكد رونالد كومان مدرب إيفرتون أن فريقه مطالب بالتفوق في معركة وسط الملعب والحد من خطورة لاعبين مثل كريستيان إريكسن وديلي آلي للإبقاء على فرصه في الفوز على توتنهام خارج ملعبه.