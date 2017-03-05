ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن مدرب مان يونايتد جوزيه مورينيو يرغب في استقدام لاعب وسط توتنهام إريك داير مقابل 35 جنيه مليون استرليني.

وأضافت الصحيفة أن المدرب البرتغالي من أشد المعجبين بقدرات لاعب توتنهام البالغ من العمر 23 والذي يمكنه اللعب في أكثر من مركز، كما أكدت أن «المو» أراد التعاقد مع داير في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بيد أن توتنهام رفض إجراء أي مفاوضات في حال قدم له عرضا يقل عن 45 مليون جنيه إسترليني.

ويستعد مورينيو لإنفاق مبالغ ضخمة قد تصل إلى 200 مليون استرليني، وهو عازم على ضم نجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان مقابل 80 مليون جنيه، لكنه يريد أيضا الحصول على مدافع، ولاعب وسط متأخر، وظهير على أحد الجانبين.

وقال مصدر مقرب لـ «المان»: يونايتد مهتم بضم داير، وكان عازما على التقدم بعرض له في يناير الماضي، لم يحدث ذلك، إلا أن مورينيو يضعه على لائحة مشترياته في الصيف المقبل لأنه يحبه، توتنهام لا يريد بيع اللاعب مهما كانت الظروف، لكن لا يمكنك توقع ما سيحدث في حال توافرت الأموال على طاولة المفاوضات.

ولعب داير 88 مباراة مع توتنهام منذ أن انتقل إليه العام 2014 قادما من سبورتنغ لشبونة البرتغالي مقابل 4 ملايين جنيه استرليني، وأحرز خلالها 5 أهداف.