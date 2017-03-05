تشمل قائمة طموحات الملاك الجدد لبطولة العالم لسباقات السيارات فورمولا 1 على المدى البعيد مزيدا من الفرق ومزيدا من الرعاة والحلبات ويقولون إن الجماهير ستلحظ تغييرات هذا الموسم في اطار استراتيجية ضخمة للتوسع، وقال شون براتشيز المدير التجاري إن المسؤولين الجدد سيقيمون كل مجالات العمل.

وأبلغ براتشيز رويترز خلال التجارب الأولى استعدادا للموسم الجديد في برشلونة «في مرحلة ما من الموسم، سنجري تغييرات»، وأضاف: «لن ننفذ رؤيتنا بين عشية وضحاها، ستكون عملية تدريجية وستجري بقوة. سنحاول أشياء جديدة، بهدف خدمة جماهير فورمولا 1 على نحو أفضل».

وجاءت أولى بوادر التغيير عندما أبلغ مسؤولو المسابقة الفرق والسائقين أن بامكانهم بث مقاطع فيديو مصورة من داخل الحلبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع براتشيز المسؤول السابق في شبكة (إي.اس.بي.ان) التلفزيونية والذي يعمل مباشرة مع تشيس كاري الرئيس الجديد للمسابقة - إن هذه الرياضة مليئة بفرص التطوير في كل مكان تقريبا.

وأكمل: «كنت أعمل في عطلة نهاية الأسبوع على مدار الشهر الماضي منذ توليت المسؤولية ولا أرى نهاية لذلك، هناك الكثير من العمل».

واستحوذت ليبرتي ميديا في يناير كانون الثاني الماضي على المسابقة وتقرر تعيين كاري بدلا من بيرني ايكلستون (86 عاما) المسؤول السابق عن الحقوق التجارية للمسابقة.

ولم يكن ايكلستون من مؤيدي وسائل التواصل الاجتماعي بعدما طور الرياضة من خلال عقود ضخمة للبث التلفزيوني ورسوم استضافة السباقات في العديد من الدول.