بعد أن فقدت كرة القدم الفرنسية أحد أبرز نجومها التاريخيين ريمون كوبا الذي توفي عن عمر 85 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض، ومسيرة رياضية كان فيها أول لاعب كرة قدم فرنسي يتألق خارج بلاده، فيما يلي أبرز التصريحات في رحيل نجم كرة القدم الفرنسية السابق ريمون كوبا:

ـ الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند: «ريمون كوبا كان اسطورة لكرة القدم الفرنسية.



جمع بين ذكاء اللعب والتقنية اللافتة. كان احد اكثر الرياضيين نيلا للاعجاب في فرنسا».

ـ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني انفانتينو: «هذا يوم حزين بالنسبة الى كرة القدم. ريمون كوبا كان لاعبا استثنائيا، وشكل الهاما لأجيال عدة، ورجلا ذا التزام راسخ لخدمة كرة القدم طوال حياته».

ـ مدرب ريال مدريد الاسباني وصانع العاب فرنسا السابق زين الدين زيدان: «هو من دلنا على الطريق (..) اتى الى ريال مدريد في فترة لم يكن سهلا القيام بذلك. قام بذلك بأجمل طريقة ممكنة. طبع تاريخه. برحيله، نحن متأثرون جدا».

ـ النجم الفرنسي والرئيس السابق للاتحاد الاوروبي لكرة القدم ميشال بلاتيني: «ريمون كان أول لاعب كرة فرنسي كبير يرفع من شأن كرة القدم الفرنسية في العالم (..) كان قاسيا معنا عندما لم نكن نلعب بشكل جيد، وكان يثير غضبنا من حين الى آخر بعض الشيء لانه كان ينتقدنا. تعلمون ان لاعبي كرة القدم لا يحبذون التعرض للانتقاد.. لكن كنا نقبل ذلك لانه كان صادرا من ريمون كوبا، واذا كان هو من يقول ذلك، فهذا يعني انه على حق».

ـ رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز: «كنا نرى جميعنا فيه مرجعا لقيم الرياضة والحياة. وصل الى نادينا بقرار من (الرئيس السابق) سانتياغو برنابيو في العام 1956 وتحول الى ما يشبه الاسطورة».

ـ مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان «سيبقى اسمه دائما مرتبطا بأجمل المراحل وأكبر الرموز في تاريخ كرة قدمنا».

ـ زميله السابق وصديقه جوست فونتين «كان بمنزلة شقيقي الاكبر.



في العام 1958 (خلال كأس العالم في السويد) تشاركنا الغرفة نفسها، وامضينا كل الامسيات نتحدث عن كرة القدم (..) هو الاسطورة الاولى لكرة القدم الفرنسية، ذهب الى ريال مدريد واحرز ثلاث كؤوس اوروبية للاندية البطلة. كان يراوغ وكنت ادافع. كان مراوغا وطالما لم ينه مراوغته، لم يكن يمرر الكرة».اليغري