أغلق أول من أمس باب تقديم الترشيحات لاستضافة كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، وأسفر عن مواجهة مرتقبة بين تركيا وألمانيا اللتين سبق لهما تأكيد ترشيحهما.

وأشار مصدر مقرب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدم تقدم أي بلد آخر لاستضافة المسابقة.

وكان الاتحاد الألماني أكد في نهاية يناير ترشحه، على غرار ما قام به رئيس الاتحاد التركي يلدريم دميرورن في 15 فبراير.

وكانت تركيا قد ترشحت لاستضافة نسخة 2020، بيد أنها فضلت الانسحاب والتركيز على نهائيات 2024.

وأعلنت أربع دول اسكندنافية (الدنمارك، السويد، فنلندا، النروج) عدولها عن ترشح مشترك في نهاية فبراير الماضي.

وسيعلن الاتحاد القاري أسماء الدول المرشحة. وسترسل طلبات الترشح في موعد أقصاه 27 ابريل 2018، ثم يتم اختيار الدولة المضيفة في سبتمبر 2018.

وستقام نسخة 2024 على 9 إلى 10 ملاعب، بينها اثنان الى ثلاثة ستتسع على الأقل إلى 50 ألف متفرج وواحد يتسع لستين ألف متفرج، فيما تستقبل ثلاثة ملاعب 40 ألف متفرج، والأخرى 30 ألف متفرج.