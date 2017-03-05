فاز كليفلاند كافالييرز على أتلانتا هوكس 135-130 برقم قياسي في الرميات الثلاثية، في حين تعرض اوكلاهوما سيتي ثاندر لخسارة جديدة أمام فينيكس صنز 111-118 رغم تألق نجمه راسل وستبروك في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ونجح لاعبو كافالييرز، بطل الموسم الماضي، في 25 رمية ثلاثية (75 نقطة)، وحسنوا بفارق رمية واحدة الرقم السابق الذي سجله هيوستن روكتس في 16 ديسمبر (24 رمية) عندما تغلب على نيو أورليانز بيليكنز 122-100.

وتأتي أهمية الفوز بالنسبة الى كليفلاند من كونه جاء بعد خسارته الأربعاء أمام بوسطن سلتيكس 99-103 لترتفع معه معنويات لاعبيه. وسجل «الملك» ليبرون جيمس 38 نقطة لكليفلاند مع 13 متابعة، لكن افضل مسجل في المباراة كان زميله كيري ايرفينع (43 نقطة و9 تمريرات حاسمة).

في المقابل، مني اتلانتا خامس المنطقة الشرقية بخسارته السابعة والعشرين مقابل 34 فوزا، وبرز منه تيم هاردواي (38 نقطة) وبول ميلساب (27 نقطة و9 متابعات) ودوايت هاوارد (15 نقطة و10 متابعات)، ودينيس شرودر (17 نقطة و7 تمريرات حاسمة).

واستعرض نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر راسل وستبروك في صالة فينيكس صنز وسجل 48 نقطة 20 منها في الربع الأخير (32-31) فتجاوز حاجز الـ40 نقطة للمرة الرابعة على التوالي والثالثة عشرة هذا الموسم دون أن يتمكن من تجنيب فريقه الخسارة الثانية تواليا والسابعة والعشرين منذ انطلاق البطولة الحالية (مقابل 35 فوزا).

وكان وستبروك قريبا من تحقيق الثلاثية المزدوجة (تريبل دابل) رقم 31 خلال الموسم وكان بحاجة الى تمريرة حاسمة واحدة (48 نقطة و17 متابعة و9 تمريرات)، وهو لايزال بعيدا عن الرقم القياسي المطلق الذي حققه الأسطورة أوسكار روبرتسون (41 تريبل دابل) في موسم 1961-1962.

وتعرض لوس انجيليس كليبرز لخسارة غير متوقعة أمام ميلووكي باكس 101-112 هي الرابعة في آخر خمس مباريات والخامسة والعشرين في البطولة مقابل 36 فوزا، فتراجع كثيرا عن صاحبي المركزين الاولين في المنطقة الغربية.