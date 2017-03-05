استعاد ريال مدريد توازنه بفوزه الكبير على مضيفه ايبار 4 ـ 1 السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم. ورفع ريال مدريد رصيده الى 59 نقطة مقابل 57 لبرشلونة.

وكان ريال مدريد تنازل عن الصدارة للمرة الأولى منذ اكتوبر، الا ان لفريق العاصمة مباراة مؤجلة ضد سلتا فيغو لم يتحدد موعدها حتى الآن، علما انه سيستضيف برشلونة أواخر ابريل المقبل. وخسر النادي الملكي 5 نقاط في آخر 3 مباريات في الليغا.

فسقط على ارض ڤالنسيا 1 ـ 2، وأفلت من الخسارة الاربعاء الماضي امام ضيفه لاس بالماس المتواضع وانتزع التعادل 3 ـ 3. وافتتح كريم بنزيمة التسجيل في الدقيقة 14. وأضاف الفرنسي الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وسجل خاميس رودريغيز الهدف الثالث في الدقيقة 29. وعزز ماركو اسينسيو النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 72.

وفي مباراة ثانية، فاز ليغانيس على ضيفه غرناطة 1 ـ 0. ويستقبل اتلتيكو مدريد الرابع اليوم ڤالنسيا المتجدد. وسيغيب دييغو غودين الموقوف لحصوله على 5 بطاقات صفراء، أيضا عن المباراة، فضلا عن أوجوستو فرنانديز، الذي يواصل عملية تعافيه.

وفي باقي المباريات، يلعب سبورتينغ خيخون مع ديبورتيفو لاكورونيا، ولاس بالماس مع اوساسونا، واتلتيك بلباو مع ملقة. وافتتح ريال سوسييداد المرحلة بفوز ثمين على مضيفه ريال بيتيس 3-2.

فرنسا

يخوض موناكو المتصدر اختبارا سهلا في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي.

ويلعب موناكو مع ضيفه نانت الحادي عشر اليوم.

وسيكون نادي الإمارة مرشحا فوق العادة لتخطي عقبة نانت والإبقاء على فارق النقاط الثلاث التي تفضله عن مطارديه المباشرين، وذلك في ظل الأسلحة الهجومية التي يملكها بقيادة الدولي الكولومبي راداميل فالكاو ثالث لائحة الهدافين (16 هدفا).

وكان ليون قد افلت من الخسارة امام مضيفه بوردو وانتزعzمنه تعادلا ثمينا 1-1 في افتتاح المرحلة.

حقق باريس سان جرمان فوزا صعبا على ضيفه نانسي 1 ـ 0 أمس.

ويدين النادي الباريسي بفوزه لمهاجمه كافاني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80 من ركلة جزاء. ورفع سان جرمان رصيده الى 62 نقطة متقاسما الصدارة مع موناكو مؤقتا.

ألمانيا

استغل بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة تعثر مطارده المباشر لايبزيغ وابتعد 7 نقاط بفوزه الثمين على مضيفه كولن 3 ـ 0 أمس في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني.

وحمل الفوز نكهة اسبانية كون مسجلي الهدفين الأولين هما مدافعا منتخب «لا روخا» خافيير مارتينيز (25) وخوان برنات (48)، قبل ان يصنع الأخير الهدف الثالث للدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري (90).

وهو الفوز السابع عشر لبايرن ميونيخ هذا الموسم فرفع رصيده الى 56 نقطة مقابل 49 نقطة للايبزيغ الذي تعادل مع مضيفه اوغسبورغ 2 ـ 2 اول من امس في افتتاح المرحلة.

بدوره، استغل بوروسيا دورتموند تعثر لايبزيغ وقلص الفارق بينهما إلى 6 نقاط عندما حسم قمته مع ضيفه باير ليڤركوزن بفوز ساحق 6 ـ 2.

وعزز هوفنهايم موقعه في المركز الرابع بفوزه الكبير على ضيفه اينغولستات صاحب المركز قبل الاخير 5 ـ 2.

ورفع هوفنهايم رصيده الى 41 نقطة مقابل 18 نقطة لاينغولشتات.

وتابع ڤيردر بريمن صحوته وتنفس الصعداء نسبيا بفوزه الثالث على التوالي وكان على حساب ضيفه دارمشتات صاحب المركز الأخير 2 ـ 0.وتعادل ماينتس مع فولفسبورغ 1 ـ 1.

وتختتم المرحلة اليوم بلقاءي اينتراخت فرانكفورت مع فرايبورغ، وهامبورغ مع هرتا برلين.