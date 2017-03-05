يسعى يوڤنتوس الى التــقدم أكثر نحو لقب سادس على التوالي على حساب مضــيفه اوديـنيزي اليوم في المرحــلة السابعة والعشرين من الـــدوري الايطـــالي لكرة القدم.

ويبدو فريق «السيدة العجوز» في وضع مريح على الصعيدين المحلي والأوروبي، فهو يتصدر الدوري برصـــيد 66 نقطة بفارق 7 نقاط عن روما واقتـــرب من لقبه السادس تواليا، ووضـــع قــدما في نهائي كأس ايطاليا التي يحمل لقبـــها في الموسمين الماضيين بعد فوزه على نابولي في نصف النهائي، واصبح على عتــبة التأهل الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما هزم مضيفه بورتو البرتغالي 2 ـ 0 في ذهاب ثمن النهائي.



في المقابل، لا يملك اودينيزي المتواضع أوراقا رابحة كثيرة في مواجهة البطل قياسا على نتائجه في الفترة الأخيرة حيث اكتفى بفوز وتعادلين في آخر 7 مباريات محققا خمس نقاط من 21 ممكنة.

ويعتبر المهاجم الفرنسي سيريل تيريو افضل لاعبي اودينيزي هذا الموسم من خلال تسجيله 9 أهداف في الدوري.



وتبدو مهـــمة اتالانتا مفاجأة الموسم صعبة للاحتفاظ بالمركز الرابع (51 نقطة) عندما يستضيف فيورنتينا الثامن (41 نقطة)، ولاسيما ان لاتسيو الخامس (50) الذي يحـــل ضــيفا على بولونيا الخامس عشر (28 نقطة)، ينتــــظر اي تعـــثر للدخول في مزاحـــمة مع نابـــولي على بطـــاقة التــــأهل غير المباشر الى المسابقة الأوروبية الأهم.

وثأر نابولي الثالث من مضيفه روما الثاني وشدد الخناق عليه عندما تغلب عليه 2-1 أمس على الملعب الأولمبي في روما في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وفرض المهاجم الدولي البلجيكي درييس ميرتنز نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفي فوز نابولي في الدقيقتين 26 و50 رافعا رصيده الى 18 هدفا هذا الموسم، فبات على بعد هدف واحد من ثلاثي صدارة لائحة الهدافين الأرجنتيني غونزالو هيغواين «يوڤنتوس» والبوسني ادين دزيكو «روما» واندريا بيلوتي «تورينو».



وسجل الهولندي كيفن ستروتمان هدف الشرف لروما في الدقيقة 89.



ورفع نابولي رصيده الى 57 نقطة مقابل 59 نقطة لروما.



ورد نابولي الاعتبار لخسارته امام روما 1-3 ذهابا على ملعبه سان باولو وشدد الخناق عليه بعدما قلص الفارق بينهما الى نقطتين في منافستهما على البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة الى دور المجموعات في مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.



يذكر ان البطل والوصيف يشاركان مباشرة في دور المجموعات في المسابقة القارية العريقة، فيما يخوض صاحب المركز الثالث الدور التمهيدي.



وهو الفوز الأول لنابولي على روما في عقر داره منذ تغلبه عليه 2-0 في 12 فبراير 2011.