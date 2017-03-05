أحرز البريطاني اندي موراي المصنف أول لقب دورة دبي الدولية للتنس للمرة الأولى في مسيرته بفوزه على الاسباني فرناندو فرداسكو بسهولة 6 ـ 3 و6 ـ 2 أمس في المباراة النهائية.

واللقب هو الأول للبريطاني هذا الموسم بعد ان خسر نهائي دورة الدوحة امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في يناير، ثم خرج من الدور ثمن النهائي لبطولة استراليا المفتوحة امام الالماني ميشا زفيريف في الشهر ذاته.



وسبق لموراي ان خسر نهائي دورة دبي عام 2012 امام السويسري روجيه فيدرر. وهو أول بريطاني يتوج في دورة دبي منذ انطلاقها قبل 25 عاما.

وعلق البريطاني على ذلك قائلا: «من الجيد الفوز هنا أخيرا.



إنه شعور رائع أن تفوز باللقب للمرة الاولى».

وتابع: «لعبت مباراة جيدة اليوم. كانت بدايتي بطيئة، فقد انتهت مباريات كثيرة لي في وقت متأخر من الليل هذا الاسبوع، ولكن كنت أتحرك لاحقا بشكل جيد وأنهيتها بقوة».

وكان موراي انقذ 7 نقاط حاسمة في مواجهته امام الألماني فيليب كولشرايبر الخميس في ربع النهائي قبل ان يتغلب عليه بصعوبة 6 ـ 7 (4 ـ 7) و7 ـ 6 (20 ـ 18) و6 ـ 1 في ساعتين و54 دقيقة، وجد صعوبة كبيرة امام بوي خصوصا في المجموعة الأولى.

وخاض موراي اليوم المباراة النهائية الـ 67 في مسيرته الاحترافية، واحرز فيها حتى الآن 45 لقبا بينها 3 في البطولات الاربع الكبرى (ويمبلدون عامي 2013 و2016 وفلاشينغ ميدوز 2012)، وخسر 22 بينها 8 في الغراند سلام (استراليا 5 مرات ورولان غاروس وويمبلدون وفلاشينغ ميدوز مرة واحدة).

كما اكد تفوقه على فرداسكو حيث خسر امامه مرة واحدة فقط في 14 مباراة جمعت بينهما حتى الآن بينها 8 انتصارات متتالية.

من جهته، فشل فرداسكو في احراز لقبه الثامن في مسيرته الاحترافية والأول منذ تتويجه بلقب دورة بوخارست العام الماضي.

ويتوجه موراي (29 عاما) الى لوس انجيليس للاستعداد لدورة انديان ويلز، أولى دورات الماسترز للالف نقطة هذا الموسم التي تنطلق الخميس المقبل.