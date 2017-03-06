شهدت مباراة بيرنلي أمام نظيره سوانزي سيتي، في الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ضربة جزاء خيالية لصالح الأول، انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الدقيقة العشرين من عمر المباراة التي جرت على ملعب "ليبرتي" احتسب الحكم الإنكليزي أنتوني تايلور، ضربة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة عشرة من عمر المباراة، على إثر ضربة ركنية ارتطمت بيد مهاجم بيرنلي سام فوكس.

وظنّ الحكم أن الكرة لامست يد لاعب نادي سوانزي سيتي إلا أن قراره كان خاطئاً ليستغل بذلك أندري غراي الفرصة ويسجل هدف فريقه الأول في المباراة قبل أن يتعادل الطرفان بعد ذلك.

ورغم الخطأ التحكيمي استطاع نادي سوانزي أن يخطف هدف الفوز في الدقيقة 92 عن طريق المهاجم الإسباني ليورنتي، ليرفع رصيده بذلك إلى 27 نقطة في المركز السادس عشر، في حين تجمّد رصيد بيرلني عند حاجز الـ31 نقطة في المركز الثاني عشر.