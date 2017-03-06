قبض برشلونة حامل اللقب على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مجددا بخماسية نظيفة في مرمى ضيفه سلتا فيغو بعد ساعات من انتقالها إلى غريمه ريال مدريد الفائز بسهولة على مضيفه ايبار 4-1.

ففي المرحلة السادسة والعشرين لم يفوت برشلونة فرصة استضافة سلتا فيغو ليضمن بقاءه في الصدارة للأسبوع الثاني على التوالي.

ويولي برشلونة أهمية كبيرة للاحتفاظ بلقبه بعد أن تلقى ضربة موجعة في مواصلة المنافسة في دوري أبطال أوروبا بخسارته القاسية برباعية نظيفة امام باريس سان جرمان الفرنسي في ذهاب ثمن النهائي.

ورفع برشلونة رصيده الى 60 نقطة، بفارق نقطة أمام ريال مدريد، وللأخير مباراة مؤجلة مع سلتا فيغو بالذات.

وانتزع الفريق الكاتالوني الصدارة في المرحلة الماضية التي كانت حافلة، فسحق فيها سبورتينغ خيخون 6-1، واستفاد من تعادل ريال مدريد المتصدر السابق مع ضيفه لاس بالماس 3-3 بعد ان كان متأخرا 1-3 قبل ان ينقذه مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقائق الأخيرة.

هذا فضلا عن إعلان مدرب برشلونة ونجمه الدولي السابق لويس انريكي بعد المباراة أنه سيترك منصبه في نهاية الموسم.

في المباراة الأولى كانت الأفضلية لبرشلونة منذ البداية الذي كاد يفتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة عشرة لكن القائم الأيسر أبعد الكرة مرتين، الأولى للأوروغوياني لويس سواريز والثانية للارجنتيني ليونيل لميسي.

لكن ميسي قام بمجهود فردي رائع بعد خمس دقائق حين انطلــــــق بالكرة من منتصف الملعب وحاور المدافعين لدى وصوله إلى مشارف المنطقة قبل أن يسدد كرة بيسراه استقرت في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف البرازيلي نيمار هدفا رائعا أيضا حين تلقى تمريرة من ميسي داخل المنطقة فتابعها «ساقطة» من فـــــوق الحارس بلمسة واحدة قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

استمر مد الفريق الكاتالوني في الشوط الثاني فسجل ثلاثة أهداف عبر الكرواتي ايفان راكيتيتش (57) والفرنسي صامويل اومتيتي (61) وميسي (65).

وعزز ميسي صدارته لترتيب هدافي الدوري برصيد 23 هدفا.

وتغلب فياريال على ضيفه اسبانيول بهدفين للإيطالي روبرتو سوريانو (45) ودييغو لوبيز (80 هدفا في مرمى فريقه).

ورفع فياريال السادس رصيده الى 45 نقطة، وتجمد رصيد اسبانيول عند 36 نقطة في المركز التاسع. وحسم ديبورتيفو لا كورونيا معركة القاع مع مضيفه سبورتينغ خيخون 1-0. ورفع ديبورتيفو رصيده الى 23 نقطة في المركز السابع عشر (له مباراة مؤجلة)، مبتعدا بفارق ست نقاط عن سبورتينغ خيخون التاسع عشر قبل الاخير.

وتهبط الفرق الثلاثة الاخيرة في نهاية البطولة الى الدرجة الثانية.

وتختتم المرحلة اليوم بلقاء ديبورتيفو ألافيس مع اشبيلية.