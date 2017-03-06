أحرز ليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين هدفين وصنع مثلهما خلال فوز العملاق الكتالوني على ضيفه سيلتا فيغو بخماسية نظيفة ليحقق رقما إعجازيا جديدا كعادته.

وبات ليونيل ميسي مشاركا في جميع أهداف فريقه، سواء بالتسجيل أو بالصناعة، بنسبة وصلت إلى 42.8%، من إجمالي أهداف البلوغرانا خلال الموسم الحالي، والتي وصلت إلى 122 في جميع البطولات.

وسجل ميسي هذا الموسم 38 هدفا وصنع 13 آخرين في 37 مباراة، كما أصبح صاحب الـ 29 عاما متصدرا لقائمة اللاعبين الذين أحرزوا وصنعوا أهدافا في المباراة نفسها برصيد تسع مرات.

ويأتي خلف الساحر ميسي في قائمة محققي هذا الإنجاز زميله الأورغوياني لويس سواريز ونجم سيلتا فيغو إياجو أسباس برصيد سبع مرات.

ويحتل كل من أردا توران ونيمار مركزين متقدمين في القائمة، بجانب نجمي أتلتيكو مدريد، كيفين غاميرو وأنطوان غريزمان وكوريا، بينما لم يظهر من ريال مدريد سوى الفرنسي كريم بنزيمة.