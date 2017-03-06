عبر كريم بنزيمة، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، عن شعوره بالفخر، لوصوله إلى 350 مباراة مع الفريق الملكي، في مختلف المسابقات.

وسجل بنزيمة، 176 هدفا حاصدا 247 انتصارا و55 تعادلا و48 هزيمة، خلال الـ 350 مباراة مع ريال مدريد.

وكرم رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، لاعبه بعد تحقيقه هذا الرقم، مانحا إياه قميصا عليه رقم 350 ومكتوبا عليه اسمه.

وقال بنزيمة، في تصريحات للموقع الرسمي للريال «أنا فخور للغاية للوصول إلى هذا العدد من المباريات».

وأضاف «أتمنى أن ألعب مباريات عديدة أكثر، أنا سعيد للغاية، وأتمنى المزيد، هذا القميص المهدى من الرئيس يشعرني بالسعادة الغامرة».

وتابع المهاجم الفرنسي فلورنتينو بيريز« ساعدني بشكل دائم، منذ اليوم الأول الذي وقعت فيه للنادي، أنا سعيد للغاية».