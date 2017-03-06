خالف الأميركي سام كويري كل التوقعات وتوج بلقب بطولة اكابولكو المكسيكية للتنس على حساب الأسباني رافاييل نادال المصنف الثاني للبطولة.

وتوج كويري المصنف 40 على العالم بشكل غير متوقع بلقب بطولة اكابولكو التي شارك بها خمسة من المصنفين العشرة الأوائل على العالم بعدما تغلب على نادال 6-3 و7-6 (7-3) أول من أمس في المباراة النهائية للبطولة.

وقضى كويري على اسطورة نادال في بطولة اكابولكو وأذاقه مرارة الهزيمة الأولى في البطولة المكسيكية.

وكان نادال قد خاض 14 مباراة في بطولة اكابولكو فاز فيها جميعا دون أن يخسر في أي مجموعة من المجموعات الـ 28، وخسر نادال ثاني مباراة نهائية له في 2017 بعد أن خسر أمام السويسري روجيه فيدرر في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

وأحرز كويري (29 عاما) أول لقب له في 2017 واللقب التاسع له في مسيرته.