أطلق نيمار جونيور النسخة الثانية من بطولة كرة القدم الخماسية التي تحمل توقيعه.

وكان لبطولة نيمار جونيورز فايف تأثير فوري في السنة التي أطلقت فيها، أي في العام 2016، في ظل تنافس أكثر من 10 آلاف فريق و65 ألف لاعب في 47 بلدا من بينها الكويت على تحقيق الفوز الشامل في بطولة كرة القدم الخماسية الأضخم على الصعيد العالمي.

وستكون البطولة، هذه المرة، الأوسع نطاقا في ضوء تصفيات إقليمية في أكثر من 50 بلدا كما تشهد تغييرا في القواعد لتمنح عددا أكبر من اللاعبين فرصة التنافس.

ويمنح نجم المنتخب البرازيلي وفريق برشلونة نيمار جونيور الفرصة لآلاف من لاعبي كرة القدم الشباب للمشاركة في البطولة التي ستنطلق قبل نهاية الشهر الجاري.

كما سيوجه النجم الكبير الذي حل في المركز الثالث كأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2015 دعوة للاعبي كرة القدم من سن 16 وحتى 25 سنة لتكوين فرق من خمسة لاعبين والمشاركة في البطولة.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة في العام الماضي، تعاود الكويت استضافة بطولة نيمار جونيورز فايف من ريد بل التي انطلقت عالميا عام 2016 ضمن 6 تصفيات محلية تقام في 3 مواقع وهي ملاعب جول الشعب (21 و22 مارس)، ملاعب أكاديمية برميير سبورت في بيان (26 و27 مارس) وملاعب حسن أبل في الدسمة (3 و4 أبريل) وتختتم في النهائي الذي يقام في 6 أبريل.

وعن مضمون المسابقة، يقول لاعب منتخب البرازيل ونادي برشلونة المتمرس نيمار: «هي لعبة ممتعة وسريعة وتحتاج لكثير من التقنية، فهي الشكل الذي أحببت ممارسته دائما من كرة القدم، وهذه المرة نلعبها بلمسة خاصة من ابتكارنا، وهي أنه كلما اهتزت شباك الفريق بهدف، يخسر واحد من لاعبيه الخمسة في الملعب، ويستمر الوضع كذلك حتى لا يبقى أي لاعب من الفريق الخاسر في الملعب، أو حتى ينتهي وقت المباراة وهو 10 دقائق فقط وأعتقد أن المباريات ستكون بمنتهى الإثارة».

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