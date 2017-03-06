أكد مدرب ليفربول يورغن كلوب أن فريقه خرج من مرحلة عدم التوازن، ويسير الآن في الاتجاه الصحيح، بعدما تفوق على أرسنال، منافسه على المربع الذهبي 3-1.

وفي الأشهر القليلة الماضية كان ليفربول ظلا للفريق الهجومي الذي أمتع الجميع خلال النصف الأول من الموسم، وابتعد عن المنافسة على اللقب منذ بداية العام الجديد.

وربما وضعت سلسلة من انتصارين فقط في 2017 حدا لآماله في إحراز اللقب، لكن الطريقة التي هزم بها أرسنال ستسبب بالتأكيد قلقا لمنافسيه على إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

وقال كلوب في تصريحات لمحطة «بي.تي سبورت» التلفزيونية

«يجب ألا ننسى أننا أبلينا بلاء حسنا (في بداية الموسم). قلت للاعبين إننا في هذه اللحظة نمر بمرحلة صعود وهبوط في الدوري. لكننا الآن في صعود».

وأضاف «إنه مشروع طويل الأمد. يمكن تفهم أنه في بعض الأحيان يفقد الناس بعض الصبر لكن لا يمكننا ذلك. التطور بشكل عام غير ثابت، وإلى أن نصبح الفريق الذي نريده، وقتها سيصبح مستوانا ثابتا».

وتابع «هذا هو الطريق الذي نسير فيه. سنبذل كل ما في وسعنا وسنفعل كل شيء من أجل ذلك، وأظهرنا وجهنا الجميل مجددا أمام منافس قوي».

من جانبه، قال لاعب الوسط المتألق آدم لالانا «نحن فريق شاب وما زلنا نشعر بأننا نتعلم. بالطبع نشعر بخيبة أمل من عدم ثبات مستوانا منذ عيد الميلاد لكن الأمر يعود إلينا لنضع الأمور في نصابها».