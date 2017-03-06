أكد مدرب أرسنال أرسين فينغر أنه يتمتع بالقوة الكافية لتحمل الانتقادات التي تلقاها بسبب استبعاد المهاجم التشيلي الدولي اليكسيس سانشيز في المباراة أمام ليفربول.

واستبعد فينغر مهاجمه سانشيز من التشكيل الأساسي، ما فتح عليه باب الانتقادات.

وفضل فينغر الاعتماد على اوليفييه جيرو وداني ويلبك في خط الهجوم، ولكن سانشيز شارك في الشوط الثاني وصنع الهدف الوحيد لارسنال.

وحل ارسنال في أحد المراكز الأربعة الأولى في كل موسم منذ تولي فينغر تدريب الفريق في عام 1996. وأكد فينغر أنه سيتحمل الانتقادات التي توجه له.

وأشار «أردت الدفع باثنين من اللاعبين اللذين يجيدان ألعاب الهواء، ثم دفعت بسانشيز في الشوط الثاني». وأضاف «لا انكر أن اليكسيس سانشيز لاعب كبير، ليس من السهل اتخاذ مثل هذا القرار، وعليك تحمل توابع ذلك». وعند سؤاله في محطة بي.تي سبورت التلفزيونية عما إذا كان شعر بأن قرار استبعاد سانشيز من التشكيلة الأساسية جاء بنتيجة عكسية، قال فينغر «نعم.. لكني أشعر أيضا بأن المهاجمين عانوا من أننا لم نهيمن على وسط الملعب». وأضاف «إنه دائما أمر محل نقاش. في الشوط الثاني كانت الأمور أسهل بكثير».

وتابع «مني مرمانا بأهداف سهلة ولا تتوقع ذلك في مباراة بهذا الحجم. عدنا في الشوط الثاني.. وكان رد فعلنا جيدا.. لكننا لم نقدم مستوانا المعهود في الشوط الأول».

وأوضح فينغر أنه مع تبقي 12 جولة من الموسم الحالي فإن فريقه مازال بإمكانه إنهاء الموسم في المربع الذهبي لجدول الترتيب المؤهل للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.