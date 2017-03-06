٭ حافظ ليفربول على سجله الخالي من الهزائم، في مبارياته التسع بالدوري، هذا الموسم، أمام فريق يحتل أحد المراكز الست الأولى (5 انتصارات، و4 تعادلات).

٭ فشل أرسنال خارج ملعبه في تحقيق الفوز على فريق يحتل أحد المراكز الستة الأولى، بالدوري الممتاز للمرة الحادية عشرة على التوالي (5 تعادلات، و6 هزائم).

٭ سجل جورجينو فينالدوم، هدف ليفربول الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وهو الهدف رقم 17 الذي يتم تسجيله بعد انتهاء الزمن الأصلي في تاريخ مباريات الفريقين بالدوري الممتاز (رقم قياسي).

٭ سجل مهاجم أرسنال داني ويلبيك، هدف فريقه الوحيد، وهو أول هدف للدولي الإنجليزي بشباك ليفربول في 11 مباراة، أمامه بالدوري.

٭ ساهم نجم ليفربول ساديو ماني، في تسجيل 4 من أهداف فريقه الخمسة الأخيرة على ملعب «آنفيلد رود» (سجل 3 أهداف، وصنع هدفا واحدا).

٭ أحرز مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو، 3 أهداف في 4 مباريات، أمام أرسنال بالدوري، أي أن الفريق اللندني فريسة اللاعب البرازيلي المفضلة بالاشتراك مع سوانزي سيتي (3 أهداف أيضا).