حقق روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون إنجازا تاريخيا خلال مباراة توتنهام هوتسبير بملعب وايت هارت لين ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

وسجل لوكاكو هدف تضييق الفارق للتوفيز لتصبح النتيجة 2-1 لصالح السبيرز، ليرفع المهاجم البلجيكي رصيده إلى 18 هدفا في البريمييرليغ هذا الموسم قبل أن تنتهي المباراة لصالح توتنهام بنتيجة 3-2.

وأشارت شبكة «سكاي سبورتس» إلى أن المهاجم البلجيكي بات الهداف التاريخي لإيفرتون في الدوري الإنجليزي برصيد 61 هدفا، ليتجاوز الرقم المسجل باسم دونكان فيرغسون 60 هدفا.

كما تضم القائمة أيضا أسماء أخرى، هم النجم الأسترالي تيم كاهيل 56 هدفا، كيفن كامبل 45 هدفا، ليون أوسمان 44 هدفا، وأخيرا دافيد أنسورث 33 هدفا.

كما كسر روميلو لوكاكو بهذا الهدف صيامه عن التهديف خلال آخر 7 مباريات أمام السبيرز ليبقى بذلك تشلسي أكثر فريق عجز هداف إيفرتون عن هز شباكه خلال 5 مباريات متتالية بالبريمييرليغ.