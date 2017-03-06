لم يستغل يوفنتوس حامل اللقب في السنوات الخمس الأخيرة تعثر مطارده روما على أكمل وجه، فقدم أداء عاديا وسقط في فخ التعادل امام مضيفه اودينيزي المتواضع 1 ـ 1، في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وأهدر فريق السيدة العجوز فرصة تعميق الفارق في الصدارة إلى 10 نقاط مع روما الثاني الذي سقط امام ضيفه نابولي 1 ـ 2 في افتتاح المرحلة.

وهذه اول مرة يخسر يوفنتوس المتصدر النقاط بعد 7 انتصارات متتالية فرفع الفارق الى 8 نقاط مع روما، وأول مرة يحرز اودينيزي نقطة بعد 3 خسارات فبقي في المركز الثاني عشر.

كما هو اول تعادل ليوفنتوس هذا الموسم بعد 22 فوزا و4 خسارات.

وفاجأ اودينيزي ضيفه بهدف عبر المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا (37).

وفي الشوط الثاني، عوض بونوتشي خطأه عندما سجل هدف التعادل مرتقيا لضربة ديبالا حرة تابعها برأسه من مسافة قريبة في الشباك (60). وعاد انتر الى سكة الفوز بعد سقوطه امام روما في الجولة الماضية، بخماسيته امام كالياري الثالث عشر. وسجل لانتر الكرواتي ايفان بيريسيتش (34 و47) والارجنتينيان ايفر بانيغا (39) وماورو ايكاردي (67 من ركلة جزاء) وروبرتو غاليارديني (89)، ولكالياري ماركو بورييلو (42).

وهذه اول مرة يسجل فيها بيريسيتش 9 اهداف في موسم واحد منذ 2013 ـ 2014.

واصبح اندريا بيلوتي اول لاعب يسجل 20 هدفا هذا الموسم، عندما احرز ثلاثية سمحت لتورينو التاسع بقلب تأخره امام ضيفه باليرمو الثامن عشر الى فوز 3 ـ 1.

وسجل بيلوتي اهدافه في الدقائق 74 و76 و81، فيما سجل القائد اندريا ريسبولي (30) للخاسر الذي طرد له المجري نوربرت بالوغ (78).

وكان ميلان قد حقق فوزا مهما على ضيفه كييفو 3-1 ليرفع رصيده الى 50 نقطة ليلحق بلاتسيو في المركز الخامس مؤقتا.

فرنسا

حقق مرسيليا صاحب النتائج المتقلبة فوزا كبيرا على مضيفه لوريان متذيل الترتيب 4 ـ 1، في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي. وفي مبارياته الثماني الأخيرة، كان الفريق الجنوبي يخسر مرة ثم يفوز بعدها، فرفع رصيده الى 42 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة عن بوردو الخامس، مستفيدا من تعادل سانت اتيان السابع مع مضيفه باستيا من دون اهداف السبت.

ومنح قلب الدفاع البرتغالي رولاندو التقدم مبكرا لفريق المدرب رودي غارسيا (6)، قبل ان يعزز ديميتري باييه الفارق بهدف ذكي (19). وقضى فلوريان توفين على امال المضيف (53) قبل ان يضيف مورغان سانسون القادم من مونبلييه الرابع (56).

وسجل الكاميروني الدولي بنجامان موكاندجو هدفا شرفيا للوريان (73).