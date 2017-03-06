استعاد مان سيتي المركز الثالث بعودته من سندرلاند بنقاط المباراة الثلاث بعد فوزه بهدفين نظيفين.

وسجــل الأرجـنتيني سيرخيو اغويرو الهدف الأول عندما غمز كرة عرضية من رحيم ستيرلينغ داخل الشباك (42)، قبل ان يضيف الشاب الألماني ليروي ساني الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة قام بها العاجي يايا توريه (59).

ورفع فريق المدرب بيب غوارديولا رصيده الى 55 نقطة.

وواصل هاري كين هز شباك المنافسين وأحرز هدفين ونجا توتنهام هوتسبير من انتفاضة متأخرة ليفوز 3-2 على إيفرتون ويقلص الفارق إلى سبع نقاط مع تشلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ملعب وايت هارت لين.

ورفع كين رصيده إلى 19 هدفا في صدارة هدافي المسابقة بعدما سجل هدفا في كل شوط ليصبح رصيد توتنهام صاحب المركز الثاني 56 نقطة من 27 مباراة. ويملك البلوز 63 نقطة وسيلعب في ضيافة وست هام يونايتد اليوم.

ولم تحدث الكثير من الأمور في أول 20 دقيقة قبل أن يتقدم كين بهدف من تسديدة قوية من 25 مترا.

وأضاف كين هدفا بعد عشر دقائق من الشوط الثاني ليرفع رصيده إلى 14 هدفا في آخر 12 مباراة في كل المسابقات.

وأعاد روميلو لوكاكو الأمل لإيفرتون بالتسجيل في الدقيقة 80 قبل أن يعيد ديلي آلي فارق الهدفين لتوتنهام في الوقت بدل الضائع.

وسجل إينر فالنسيا هدفا لإيفرتون في اللحظات الأخيرة لكن دون أن يمنع توتنهام من فوزه التاسع على التوالي على أرضه في الدوري.

وانتفض ليفربول بعد خسارته المفاجئة امام ليستر سيتي حامل اللقب 1-3 وهزم ضيفه ارسنال بالنتيجة ذاتها.

وعاش ليفربول اياما صعبة بعد سقوطه امام ليستر سيتي في المرحلة الماضية، لكن مدربه الالماني يورغن كلوب تخلص مؤقتا من الضغط بعد الفوز.

وازداد الضغط في المقابل على الفرنسي ارسين فينغر مدرب ارسنال الذي تطالب جماهير النادي باقالته، اذ تراجع فريقه الى المركز الخامس بعد ان تجمد رصيده عند 50 نقطة، وهو مركز غير مؤهل الى المشاركة في دوري ابطال اوروبا الذي اعتاد النادي اللندني المشاركة فيه في المواسم الماضية.

ويملك ارسنال مباراة مؤجلة مع مان سيتي.

وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينيو (9) والسنغالي ساديو مانيه (40) والهولندي جورجينيو فينالدوم (90+1) لليفربول، وداني ويلبيك (57) لارسنال.

وغامر فينغر بابقاء مهاجمه التشيلي اليكسيس سانشيز على مقاعد البدلاء، وافتقد أيضا لاعب الوسط الالماني مسعود اوزيل بسبب المرض.

ودفع المدرب الفرنسي بسانشيز في الشوط الثاني ومرر الكرة التي سجل منها ويلبيك هدف تقليص الفارق.

واشارت تقارير صحافية في الايام الماضية الى رغبة سانشيز في الرحيل عن ارسنال بسبب خلاف على قيمة العقد الجديد.

واعترف فينغر بأن قراره عدم اشراك سانشسيز منذ البداية كان خطأ وأعطى نتائج عكسية بقوله «أجل، ولكني شعرت بأن المهاجمين عانوا في الشوط الاول ولم نسيطر على منتصف الملعب». من جهته، قال كلوب «كانت واحدة من افضل المباريات التي لعبناها حتى الآن بسبب قوة الفريق المنافس».

واضاف «لعبنا فعلا بشكل جيد. قلنا كلاما قاسيا بعد الخسارة امام ليستر. كانت لدينا فرصة أخرى استفدنا منها اليوم. اللاعبون قدموا مباراة رائعة».

تشلسي - وست هام

لن تكون مباراة تشلسي المتصدر سهلة امام جاره وست هام على الملعب الاولمبي اليوم في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الانجليزي.

ويسير تشلسي نحو احراز اللقب بقيادة مدربه الايطالي انطونيو كونتي في موسمه الاول معه، علما انه بلغ ايضا ربع النهائي من مسابقة الكأس المحلية حيث يستضيف مان يونايتد في 13 مارس.