23 % يريدون مشاركة الثلاثي الشهير

كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة «أس» الإسبانية أن 77% من مشجعي فريق ريال مدريد يعارضون مشاركة ثلاثي الهجوم، كريم بنزيمة وغاريث بيل وكريستيانو رونالدو «BBC»، في مباراة نابولي المقررة اليوم في إياب دور الـ 16 بدوري الأبطال الأوروبي على ملعب سان باولو.



ونشرت الصحيفة نتائج الاستطلاع على موقعها وكشفت أن 23% فقط أيدوا مشاركة الثلاثي «BBC» في مباراة نابولي، علما أن الفريق الملكي قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 3-1.



وأدى فوز الريال على إيبار بنتيجة 4-1 في الجولة الـ 26 من الليغا وسط غياب كريستيانو وبيل، وأدائه القوي فيها إلى تأييد مشجعي الميرينغي لعدم الدفع بثلاثي الهجوم الشهير.

وكان الدون قد غاب عن هذا اللقاء بسبب مشكلات بدنية تجاوزها وشارك في مران الفريق، بينما غاب بيل لعقوبة الإيقاف.

وشارك في هذا الاستطلاع 23 ألفا و743 شخصا، بينهم 18 ألفا و293 عارضوا مشاركة الثلاثي الشهير أمام نابولي مقابل تأييد 5450 فقط.

وجاء الاستطلاع بعد الأداء الجيد أمام إيبار، الذي أعقب الخسارة أمام فالنسيا 1-2 في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 16 بالليغا، والتعادل أمام لاس بالماس 3-3.