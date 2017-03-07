يعود ريال مدريد حامل اللقب الى ميدانه المفضل وهو دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الى تأكيد أفضليته على نابولي الإيطالي، في حين أن ارسنال الانجليزي يحتاج الى معجزة أمام بايرن ميونيخ.

ويحل الريال ضيفا على نابولي اليوم في اياب ثمن النهائي بعد ان فاز ذهابا 3-1، ويستضيف الغانرز بايرن تحت وطأة خسارة قاسية 1-5 على ملعب اليانز ارينا.

ويحمل الملكي الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب بعد ان أضاف في الموسم الماضي لقبه الحادي عشر على حساب جاره اتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.

ويخوض المرينغي مباراة الإياب في ظروف مغايرة قليلا عن تلك التي تغلب فيها على «فقراء الجنوب» 3-1 في سانتياغو برنابيو.

واهتز فريق العاصمة الاسبانية أمام لاس بالماس المتواضع في الدوري المحلي وكان في طريقه الى خسارة مؤلمة 1-3 قبل ان يعادل البرتغالي رونالدو في الدقائق الاخيرة، كان تعادلا بطعم الخسارة فجر خلافات بين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وبعض اللاعبين، حسب ما ذكرت تقارير صحافية.

وفقد ريال صدارة الليغا لمصلحة غريمه التقليدي برشلونة للمرة الاولى منذ أشهر ولكنه استعاد توازنه بفوز كبير على ايبار 4-1 السبت الماضي.

وسبق لريال مدريد ان فاز ذهابا بنتيجة مماثلة في ثماني مناسبات في البطولة، لكنه حجز بطاقة التأهل في نصفها فقط، وهو ما يدغدغ مشاعر لاعبي نابولي بإمكان تحقيق الحلم وإقصاء حامل اللقب ومواصلة المشوار نحو ربع النهائي.

وارتفعت معنويات لاعبي نابولي بعد الفوز على روما 2-1 بفضل البلجيكي دريس ميرتنز صاحب الهدفين، ما جعله على بعد نقطتين فقط من فريق العاصمة ثاني ترتيب الدوري المحلي خلف يوفنتوس.

وحل ريال مدريد ثانيا في مجموعته ضمن الدور الاول بفارق نقطتين خلف بوروسيا دورتموند الالماني، فيما تصدر نابولي مجموعته بفارق 3 نقاط أمام بنفيكا البرتغالي.

ويزداد الضغط على الفرنسي ارسين فينغر بعد تراجع فرصه باحراز الدوري الممتاز، والخسارة المذلة أمام بايرن 1-5 في البطولة الاوروبية.

وازداد الوضع سوءا بعد خسارة الفريق اللندني أمام ليفربول 1-3 السبت في قمة المرحلة السابعة والعشرين من البريمييرليغ، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الخامس بفارق 13 نقطة عن تشلسي المتصدر.

ويشكل البافاري المتوج باللقب خمس مرات آخرها في 2013، عقدة لارسنال الحالم بلقبه الاول في البطولة، بعد ان كان خسر نهائي 2006 أمام برشلونة. وخرج ارسنال من دور الـ 16 في المواسم الستة الماضية.

واقصى بايرن خصمه من دور الـ 16 في مواسم 2005 و2013 و2014، وحقق الفريق البافاري 16 فوزا متتاليا على ارضه في المسابقات الاوروبية، ووصل في المواسم الثلاثة الماضية الى الدور نصف النهائي، آخرها أمام اتلتيكو مدريد.

ويغيب مدافع بايرن فيليب لام، لكنه دعا رفاقه الى التركيز «يجب ان يكون تركيزنا كبيرا، والاهم ان نظهر لارسنال في ربع الساعة الاول انه يتعين عليه نسيان الدور التالي».