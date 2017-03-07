تعيش جماهير نادي نابولي أياما حماسية للغاية، قبل استقبال الفريق الأعظم أوروبيا ريال مدريد اليوم في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وخسر «النادي الجنوبي» مباراة الذهاب في العاصمة الإسبانية مدريد بنتيجة (3-1) ويحتاج نابولي للفوز بهدفين نظيفين أو فارق ثلاثة أهداف من أجل التأهل للدور المقبل من البطولة.

وتعتبر مدينة نابولي واحدة من المدن الإيطالية التي عاشت مباراة تاريخية أمام الريال في عام 1987، وتعتزم الجماهير في ملعب سان باولو أن تعيد وتكرر ما حدث في تلك المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

ويقول القائد السابق لنادي نابولي جوزيبي بروسكوليتي: «الجماهير في سان باولو ستكون مساعدا كبيرا، إنهم دائما ما يحتشدون في هذه المناسبات الكبيرة ويكونون ذا تأثير كبير».

وتقول صحيفة «سبورت» الإسبانية ان ملعب سان باولو سيكون جحيما على الملكي في المباراة المنتظرة.

ووفقا لمركز الزلازل والبراكين في إيطاليا، فإن نشيد الجماهير أحدث هزة أرضية خفيفة في أرضية الملعب، بسبب الصوت العالي من الجماهير.

وتقول الإحصائيات أن نابولي لم يخسر إلا مباراة واحدة أوروبيا على ملعبه من آخر 20 مباراة لعبها الفريق، وكانت أمام بيشكتاش في دور المجموعات لهذا الموسم.