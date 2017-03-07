أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الحكم التركي كونييت شاكير سيدير مباراة إياب دور الـ 16 من دوري الأبطال الأوروبي بين نابولي الإيطالي وريال مدريد الإسباني، والتي تقام على ملعب سان باولو اليوم.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو بفوز الملكي 3-1.

يشار إلى أن الحكم التركي سبق له إدارة 5 مباريات للملكي في التشامبيونزليغ.

ففي الموسم الماضي، قام بتحكيم مباراة مالمو والمرينغي (0-2) في دور المجموعات ولقاء ذهاب نصف النهائي أمام مضيفه مان سيتي (0-0).

وفي موسم 2012-2013، أدار شاكير مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند (2-2) في دور المجموعات، ولقاء اياب ثمن النهائي، مان يونايتد وريال مدريد (1-2)، بالإضافة إلى مباراة أخرى في دور المجموعات بموسم 2011-2012، ريال مدريد وليون (4-0).

وسيقوم بإدارة مباراة إياب دور ال16 الثانية التي ستقام بين آرسنال وبايرن ميونيخ، اليوناني تاسوس سيديروبولوس.