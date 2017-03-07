سامي الحسن

يشغل بال الكثير من محبي برشلونة بشكل خاص، وعشاق الساحرة المستديرة والصحافة العالمية بشكل عام، هوية المدرب القادم للنادي الكاتالوني بعد قرار لويس انريكي ترك النادي نهاية الموسم.

ولم يشكل اعلان انريكي انتهاء رحلته مع قطب اسبانيا أي صدمة او مفاجأة للمتابعين، على الرغم من تحقيق برشلونة لثمانية ألقاب تحت قيادته في عامين فقط (لقب أبطال أوروبا، 2 ليغا، و2 كأس الملك، ولقب سوبر اسبانيا، ولقب سوبر اوروبا، وكأس العالم للأندية) لكن السؤال المهم الآن: من هو المدرب القادر على قيادة البرسا وتحقيق طموح عشاقه؟

في هذا التقرير نرصد أبرز المدربين المحتمل تعيينهم في المنصب بحسب آراء الصحافة العالمية:

1 ـ الإسباني ارنستو فالفيردي: مدرب أتلتيك بلباو (53 عاما)، من الأسماء القوية المرشحة لتدريب عملاق اسبانيا، اذ سبق ودرب كلا من فياريال وفالنسيا وأيضا اسبانيول الذي وصل برفقته لنهائي يوروبا ليغ 2007. وله كذلك رحلة خارج اسبانيا مع اولمبياكوس اليوناني، ومن الأسباب التي تقربه من المنصب هو أنه لاعب سابق للبرسا وهي سياسة يتبعها النادي الاسباني بتعيين أبناء النادي في منصب المدير الفني، وبالتالي هو يعرف الكثير من الأمور داخل النادي، وكذلك تشابه فلسفة الناديين بالاعتماد على المواهب، والأهم هو العمل مع ناد تحت الضغط، وينتهي عقد المدرب مع فريقه في الصيف المقبل.

2 ـ الأرجنتيني خورخي سامباولي: مدرب اشبيلية (57 عاما)، مدرب من الطراز الرفيع، ويبدو أنه وفالفيردي الأقرب لخطف المنصب، ويتميز المدرب الأرجنتيني الذي حقق بطولة كوبا 2015 رفقة تشيلي بالدهاء التكتيكي الكبير والقدرة على تغيير مجريات المباراة بفضل قراءته الجيدة لها، وهو ما نشاهده الآن بقيادته لإشبيلية، اذ يحتل المركز الثالث، ويقدم النادي الأندلسي تحت قيادته مباريات كبيرة، وايضا علاقته الجيدة مع ثلاثي الهجوم (ميسي ـ سواريز ـ نيمار).

3- الفرنسي أرسين فينغر: مدرب أرسنال (67 عاما)، تبدو حظوظه جيدة لقيادة برشلونة لما يتمتع به من حنكة وباع طويل سواء في البريمييرليغ أو على الصعيد الأوروبي، ومما يرفع أسهم الثعلب الفرنسي هو أسلوب الكرة الممتعة الذي يتبعه وهو مشابه جدا لطريقة لعب البرسا، واعتماده بشكل كبير على المواهب. الا ان عدم نيله ألقابا كثيرة في مسيرته التدريبية، وكذلك عمره الكبير الذي قارب من العقد السابع من الممكن أن توجه أسهم مسؤولي النادي الاسباني لمدرب آخر.

4 ـ الهولندي رونالد كومان: مدرب إيفرتون (53 عاما)، يعتبر كومان ـ سجل هدف برشلونة الوحيد في نهائي أبطال اوروبا 1992 ـ مرشحا لتولي قيادة برشلونة في ظل السياسة المتبعة بتولي أبناء النادي الاسباني قيادته.

ويتمتع الهولندي بسيرة تدريبية جيدة أوروبيا، اذ سبق أن درب أندية في هولندا محققا كأس الدوري 3 مرات، ودرب كذلك بنفيكا البرتغالي وفالنسيا، وانتقل بعدها مدربا لساومثبتون ليقوده لمراكز متقدمة في البريمييرليغ، وحاليا يدرب ايفرتون، وسبق أن أقيل المدرب الهولندي 3 مرات من الفرق التي أشرف عليها.

5 ـ الإسباني أوزيبيو ساكريستان: مدرب ريال سوسييداد (52 عاما)، لاعب البرسا، ومدرب برشلونة الرديف السابق، يقدم حاليا مع فريقه سوسييداد أداء قويا ينافس فيه على مركز دوري الأبطال، الا ان ما يقلص حظوظه هو قلة خبرته، وكذلك عدم معرفته بالتعامل مع النجوم التي يزخر بها البرسا، وضعف سيرته كمدرب، اذ لم يسبق له تحقيق أي لقب في دوري الدرجة الأولى.

6 ـ الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو: مدرب توتنهام (49 عاما)، سبق لنجم منتخب «التانغو» السابق أن كانت له تجربة في الليغا بتدريبه اسبانيول، ومما يثير اهتمام برشلونة بهذا المدرب هو اعتماده على الشباب والكرة الجميلة التي يقدمها ومنافسة كبار البريمييرليغ بأقل تكلفة شراء، وعلى الرغم من عدم اهتمامه بوتشيتينو بهذا المنصب حسب تصريحه السابق الا انه يبقى من المرشحين.

7 ـ الألماني توماس توخيل: مدرب بوروسيا دورتموند (43 عاما)، ينتهي عقد توماس توخيل مع دورتموند في صيف 2018، بعد قدومه لفريق في صيف 2015، من ماينز، ويحسب للألماني قدرته على تحمل الضغط وكذلك ما يقدمه الفريق من نتائج محليا وأوروبيا ويبدو من الأسماء المحتملة لتدريب برشلونة.