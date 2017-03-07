كشف الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب مان سيتي السابق سبب الشجار الشهير بينه وبين نجم الفريق آنذاك ماريو بالوتيللي التي صدمت جماهير كرة القدم عام 2013.



وقال مانشيني ان القصة بدأت عندما حذر جميع لاعبيه من التدخل بشكل عنيف على اللاعب جايل كليشي العائد لتوه من الإصابة، وفوجئ مانشيني بعدها بلحظات بتدخل عنيف جدا من بالوتيللي على كليشي، وهو ما جعله يفقد عقله.



وأوضح مانشيني أنه حاول جذب بالوتيللي من ملابس التدريب التي يرتديها ليبعده من أمامه، إلا أن الأخير يتمتع بقوة بدنية كبيرة فلم يتحرك من مكانه رغم محاولة المدرب الإيطالي جذبه بقوة.