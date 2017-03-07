انفرد موناكو بالصدارة بعيدا عن مطارديه باريس سان جرمان حامل اللقب ونيس، بسحقه ضيفه نانت 4-0 اول من امس في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم. ورفع فريق الامارة رصيده الى 65 نقطة، بفارق 3 نقاط عن سان جرمان ونيس اللذين فازا على نانسي وديغون على التوالي 1-0 السبت الماضي.



وهذه المرة الحادية عشرة منذ بداية الموسم يسجل موناكو 4 أهداف او اكثر في مباراة واحدة، فرفع رصيده الى 82 هدفا في 28 مباراة بمعدل 2.92 هدفين في المباراة الواحدة.





فعلى ملعب «لويس الثاني» وامام 8500 متفرج، تناوب على تسجيل رباعية فريق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مهاجمه اليافع كيليان مبابي البالغ من العمر 18 عاما (4 و45) وفالير جيرمان (44) والبرازيلي فابينيو (59 من ركلة جزاء). ورفع مبابي رصيده الى 9 اهداف هذا الموسم.

إيطاليا

ارتقى لاتسيو الى المركز الرابع بفوزه على ارض بولونيا السادس عشر 2-0 في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الايطالي.



سجل هدفي لاتسيو المهاجم تشيرو ايموبيلي (9 و74). ورفع ايموبيلي رصيده الى 16 هدفا هذا الموسم.

وبذلك خطف لاتسيو المركز الرابع برصيد 53 نقطة بفارق 4 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثالث.

إسبانيا

حقق اتلتيك بلباو فوزا مهما على ايبار 1-0 في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الاسباني. وارتقى اتلتيك بلباو الى المركز السابع بدلا من ايبار بفوزه على ضيفه ملقة الخامس عشر 1-0.



وسجل راوول غارسيا مهاجم اتلتيكو مدريد السابق هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 72. وقاد لاعب ريال مدريد السابق والمعار من باريس سان جرمان الفرنسي خيسي رودريغيز لاس بالماس الثاني عشر الى فوز كبير على ضيفه اوساسونا متذيل الترتيب 5-2.



سجل للفائز رودريغيز (7 و87) والكرواتي ماركو ليفايا (55) واوناي غارسيا (خطأ في مرمى فريقه 70) وروكي ميسا (76)، وللخاسر كينان كودرو (31 و37).