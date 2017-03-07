وسع البريطاني اندي موراي الفارق مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش في صدارة التصنيف الجديد للاعبين المحترفين للتنس الصادر أمس.

وتوج موراي السبت الماضي بلقب دورة دبي للمرة الاولى في مسيرته على حساب الاسباني فرناندو فرداسكو، في حين ان ديوكوفيتش خرج من ربع نهائي دورة اكابولكو المكسيكية امام الاسترالي نيك كيريوس.

ورفع موراي رصيده في الصدارة الى 12040 نقطة، مقابل 9825 لديوكوفيتش.

وتراجع الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا الذي لم يشارك في أي دورة الاسبوع الماضي من المركز السابع الى الثامن، تاركا مكانه للكرواتي مارين سيليتش.

ترتيب العشرة الاوائل:

1 ـ البريطاني اندي موراي 12040 نقطة

2 ـ الصربي نوفاك ديوكوفيتش 9825

3 ـ السويسري ستانيسلاس فافرينكا 5195

4 ـ الكندي ميلوش راونيتش 5080

5 ـ الياباني كي نيشيكوري 4730

6 ـ الاسباني رافايل نادال 4415

7 ـ الكرواتي مارين سيليتش 3590

8 ـ الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا 3480

9 ـ النمساوي دومينيك تييم 3375

10 ـ السويسري روجيه فيدرر 3305

بارتي تدخل نادي الـ 100 للسيدات

دخلت الأسترالية الشابة آشلي بارتي نادي اللاعبات المائة الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات، بعدما تقدمت 66 مركزا بحسب اللائحة الصادرة الإثنين.

وأصبحت بارتي (20 عاما) في المركز الثاني والتسعين بعدما احرزت الأحد باكورة ألقابها بفوزها على اليابانية ناو هيبينو في المباراة النهائية لدورة كوالالمبور الماليزية.

ولم يطرأ أي تعديل على صدارة التصنيف في ظل غياب لاعبات الصف الأول عن دورات الأسبوع الماضي، فبقيت الأميركية سيرينا وليامس في الصدارة أمام الألمانية انجيليك كيربر.

وتقدمت الأوكرانية ليسيا تسورنكو تسعة مراكز وأصبحت حادية وأربعين نتيجة إحرازها لقب دورة أكابولكو بفوزها في النهائي على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش التي بلغت أعلى تصنيف في مسيرتها بصعودها إلى المركز السادس والعشرين.

- ترتيب اللاعبات العشر الاوليات:

1 ـ الاميركية سيرينا وليامس 7780 نقطة

2 ـ الالمانية انجيليك كيربر 7405

3 ـ التشيكية كارولينا بليسكوفا 5640

4 ـ الرومانية سيمونا هاليب 5172

5 ـ السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا 5075

6 ـ الپولندية انييسكا رادفانسكا 4670

7 ـ الاسبانية غاربيني موغوروتسا 4585

8 ـ الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 3915

9- ـ الاميركية ماديسون كيز 3897

10 ـ الاوكرانية ايلينا سفيتولينا 3795