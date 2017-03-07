طالب متوسط ميدان نادي تشلسي نيمانيا ماتيتش زملاءه بضرورة الاستفادة من الخبرة التي حصلوا عليها نتيجة التتويج بلقب البريمييرليغ خلال الموسم قبل الماضي رفقة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلال مسيرتهم في الموسم الحالي لاستعادة لقب البطولة.

وبات البلوز قاب قوسين أو أدنى من الحصول على لقب البريمييرليغ هذا الموسم حيث يتصدر فريق المدرب أنطونيو كونتي المسابقة بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه نادي توتنهام قبل 12 جولة من النهاية.

وصرح صاحب الـ 28 عاما قائلا: «خبرة 2015 سوف تساعدنا، نحن نعرف جيدا أنه لتكون بطلا يجب أن تربح كل مباراة متبقية، عليك دوما أن تقدم أفضل ما لديك، لأنك معرض لفقدان نقاط في البريمييرليغ مع كل مباراة».