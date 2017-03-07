يرفض مدرب سندرلاند ديفيد مويس الاستسلام لفكرة الهبوط من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما ابتعد فريقه بست نقاط عن الأمان عقب هزيمته 2-0 على أرضه أمام مان سيتي.

ويقضي مويس أول مواسمه مع سندرلاند لكنه يعرف جيدا ان الفريق يصارع الهبوط للموسم الخامس على التوالي ويملك الخبرة الكافية للافلات من السقوط مع تبقي 11 مباراة على نهاية الموسم.

وأبلغ مويس شبكة سكاي سبورتس بعدما خسر سندرلاند متذيل الترتيب للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري «نحن من يطارد باقي المنافسين على البقاء.‭ ‬سنعمل بكل جد للحاق بهم».

وتابع «يملك اللاعبون خبرة البقاء ولذلك أتمنى أن ننجح أيضا هذه المرة. لا يقول أي شخص في غرف تغيير الملابس ان فرصتنا انتهت. سنتشبث بالأمل ونواصل المحاولة ونتمنى أن تتغير حظوظنا خلال الأسابيع المقبلة».