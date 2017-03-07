نصح مهاجم نادي واتفورد ستيفانو أوكاكا إدارة فريق ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع مانولو جابياديني مهاجم ساوثمبتون إذا ما حافظ على مستواه الحالي واستمر في التسجيل في كل مباراة.

وانضم المهاجم الإيطالي البالغ من العمر 25 عاما لصفوف «القديسين» معارا من نابولي هذا الشتاء، ليتمكن من تسجيل ستة أهداف في 4 مباريات لعبها بقميص فريق ملعب السانت ماري، كان من ضمنها ثنائيته الرائعة في شباك مان يونايتد في نهائي كأس الرابطة.

وصرح أوكاكا بشأن مواطنه وزميله السابق قائلا «سبق أن زاملت جابياديني في سمبدوريا، لقد كان وقتا ممتعا، لأنه مهاجم فذ ولاعب لديه قدرات كبيرة، انه دائما ما يعمل بجد على تطوير نفسه وخاصة لمسته الأخيرة».

ثم تابع «انه لاعب رائع ويسجل العديد من الأهداف، وإذا استمر على النسق نفسه فسنراه العام المقبل في ريال مدريد».