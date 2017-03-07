أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني أمس تعيين المدرب طيفون كوركوت حتى نهاية الموسم خلفا لروجر شميدت المقال من منصبه الاحد الماضي غداة الخسارة القاسية امام بوروسيا دورتموند 2 ـ 6 في دوري كرة القدم.

وأوضح رئيس النادي ميكايل شاده في بيان «نريد معه تجاوز المرحلة الحالية الصعبة التي نمر بها وإنهاء الموسم بشكل جيد».

من جهته، قال الدولي السابق رودي فولر المدير الرياضي للنادي «طيفون كوركوت مدرب عصري وصاحب خبرة ولديه ثقافة اللعب المناسبة تماما لبايرن ليفركوزن».

وكانت الخسارة امام دورتموند الثالثة تواليا لليفركوزن بعد سقوطه امام اتلتيكو مدريد الاسباني 2 ـ 4 على ملعبه في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، وهزيمته في عقر داره ايضا امام ماينتس 0 ـ 2 في الدوري المحلي.

من جانبه، قال لاعب وسط منتخب تركيا سابقا (42 عاما) انه يرغب في عمل كل ما يستطيع من اجل ان يعود النادي إلى قائمة المتصدرين كي يبقى موجودا على الساحة الدولية.

وعمل كوركوت مدربا لهانوفر وكايزرسلاوترن (درجة ثانية)، لكنه أنهى عقده مع الأخير بناء على طلبه واستقال من منصبه في ديسمبر 2016.

ويحتل ليفركوزن الذي اعتاد المنافسة على المراكز المؤهلة الى المسابقات الأوروبية في السنوات الأخيرة، حاليا المركز العاشر في ترتيب الدوري، برصيد 30 نقطة متخلفا بفارق 26 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر.