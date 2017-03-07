حذر المجلس الأولمبي الآسيوي أمس اندونيسيا من التحديات «الضخمة» للاستعداد لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة، منتقدا غياب التنسيق بين مختلف الهيئات لتنظيم هذا الحدث.

ومنح المجلس الأولمبي الآسيوي اندونيسيا استضافة الألعاب الآسيوية في 2018، على هامش النسخة السابقة في اينشيون الكورية الجنوبية، بعد انسحاب فيتنام بسبب مشاكل مالية، فكان أمامها بالتالي اربع سنوات للاستعداد للاستضافة بدلا من ست كما درجت العادة.

ويصر المسؤولون على ان كل شيء يسير بسلاسة، ولكن المخاوف تتزايد من تكرار ما حصل في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا في اندونيسيا عام 2011، حين كانت بعض المنشآت غير جاهزة في الوقت المحدد، فضلا عن وفاة شخصين بسبب التدافع خلال نهائي مسابقة كرة القدم.

وبعد زيارة لثلاثة أيام لبعثة المجلس الأولمبي الآسيوي إلى اندونيسيا لتفقد الاستعدادات، أكد مدير عام المجلس، الكويتي حسين المسلم، وجود بعض التقدم خصوصا في مدينة بالمبانغ التي تتشارك الاستضافة مع العاصمة جاكرتا.

وأضاف المسلم «إن التحدي أمام اللجنة المنظمة ضخم».

وتابع: «التحدي الذي يواجهونه هو في التعاون فيما بينهم، بين مختلف القطاعات».

وأشار إلى ان الهيئات المعنية في تنظيم أكبر حدث متعدد الرياضات في العالم بعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية - من بناء الملاعب، إلى شبكات البث التلفزيوني، إلى الذين يثبتون أجهزة الاضاءة «لا يتحدثون مع بعضهم بعضا».

وأعرب المسلم عن اعتقاده أن الملاعب ستكون جاهزة في الوقت المحدد، لكنه لا يزال قلقا من عدم وجود التنسيق بين الادارات المختلفة.

لكن وزارة الرياضة الاندونيسية قللت من تلك المخاوف، وأوضحت انها تسعى الى ضمان أن تكون المنشآت الرئيسية في جاكرتا جاهزة في نهاية اكتوبر، أي في الوقت المناسب لاستضافة سلسلة من الاحداث التجريبية.

وقال أمين عام الوزارة غاتوت ديوا بروتو لفرانس برس «نحن واثقون»، مضيفا «ليس لدينا أي مشكلة في التنسيق»، مشيرا الى ان رئيس اندونيسيا جوكو ويدودو يرأس شخصيا جلسات مجلس الوزراء العادية لمناقشة الاستعدادات للألعاب الآسيوية.

وتقام دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة في اندونيسيا من 18 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2018، ومن المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 10 آلاف رياضي ورياضية من 45 دولية آسيوية.

وأوضح المجلس الأولمبي أن الألعاب ستشهد 484 مسابقة رياضية في 42 لعبة كحد أقصى، منها 8 ألعاب من خارج البرنامج الأولمبي، مشيرا الى احتمال انخفاض العدد لان رياضات الكريكيت والطيران المظلي والمزلاج المائي قد تلغى «لأسباب عدة» تتعلق بالاتحادات الرياضية الآسيوية.

وكانت اندونيسيا استضافت الألعاب الآسيوية للمرة الأخيرة عام 1962 في جاكرتا.