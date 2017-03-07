كشفت الحصيلة الرقمية التي سجلها لاعب الوسط البرتغالي أندريه غوميش مع ناديه برشلونة بالمقارنة بالأرقام التي حققها مع فريقه السابق نادي فالنسيا الموسم الماضي، أن الصفقة البرتغالية كانت فاشلة بكل المعايير، رغم أنها كلفت الخزينة الكاتالونية مبالغ طائلة بلغت 70 مليون يورو، شاملة قيمة انتقال اللاعب التي بلغت 55 مليون يورو، فضلا عن 15 مليون يورو أخرى كحوافز لخزينة «الخفافيش».

وتعاقد «البرسا» مع الدولي البرتغالي في الميركاتو الصيفي الماضي بعد تألقه مع نادي فالنسيا ومنتخب بلاده في كأس أمم أوروبا 2016 على أمل إسهامه في تقوية خط الوسط الكتالوني.

وكان غوميش قد خاض مع نادي فالنسيا 41 مباراة رسمية في كل الاستحقاقات تمكن خلالها من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة ثلاثة أهداف أخرى بتمريرات حاسمة، كما نجح في تقديم 43 تمريرة لزملائه بمعدل تجاوز التمريرة الواحدة في المباراة، مع فارق أن النجم البرتغالي حقق هذه الأرقام مع فالنسيا الذي مر بفترة فراغ رهيبة منذ مواسم، فيما كان ينتظر أن يحقق اللاعب أرقاما جيدة في برشلونة في ظل الأجواء الجديدة التي تساعده على تفجير مواهبه، غير أنه وبعد مرور 33 مباراة لعبها حتى الآن في مختلف المسابقات سجل مردودا تهديفيا ضعيفا اقتصر على صناعة هدف واحد فقط دون أن يتمكن من هز شباك أي فريق، مكتفيا بتقديم 38 تمريرة فقط.

كما يظهر الفارق بشكل واضح في معدل التسديد على مرمى المنافس، إذ بلغ هذا المعدل مع نادي فالنسيا 1.4 تسديدة في المباراة مقابل 0.7 مع برشلونة، أما معدل استعادته للكرة فقد كان جيدا مع «الخفافيش» بعدما بلغ 5.8 مقابل 3.8 مع «البلوغرانا».